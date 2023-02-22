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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Когда был самый холодный февраль в истории Белгорода

22 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Самые минимальные температурные показатели в областном центре в феврале были зафиксированы в 1928 году. Подробнее «Бел.Ру» рассказали в региональном Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

По информации синоптиков, на территории Белгородской области в течение всего года, в том числе и в феврале, наблюдается неустойчивый характер погоды. Это связано с прохождением циклонов (в тёплом секторе которых и бывает тепло).

За всю историю в феврале максимальная температура воздуха достигала 5,2-12,7 градуса тепла. Это было в 1957, 1963, 1974, 1983, 1990, 1998, 2002, 2014, 2016, 2020 годах.

При этом максимальная температура воздуха в Белгороде в феврале была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла. А самые минимальные показатели синоптики зарегистрировали в 1928 году. Минимальная температура воздуха составила 35 градусов мороза.

 

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#Погода#Февраль#Гидрометцентр#Синоптики#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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