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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Кишечная палочка есть, а ДНК лосося — нет: белгородские эксперты проверили икру

22 февраля 2023, 17:07
Фото: 1MI

Белгородские эксперты нашли в икре плесень и опасные микробы

В испытательной лаборатории Россельхознадзора проверили красную икру. Результаты неутешительные: в образцах нашли плесень, дрожжи, стафилококк и кишечную палочку. А вот ДНК лососёвых не обнаружили.

Блины с икрой — традиционное масленичное лакомство. Но так ли оно безобидно, узнали специалисты Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На пробу взяли несколько банок икры.

Сотрудники бактериологического отдела исследовали продукт на наличие сальмонеллы, кишечных палочек, бактерий, вызывающих листериоз и стафилококк. Результаты неутешительные. В двух третях проб обнаружили кишечные палочки, дрожжи, плесень и различные микроорганизмы.

«Эта икра опасна для человека, потому что может вызвать отравление. Кишечная палочка, может быть, может быть — стафилококк», — рассказала ветврач бактериологических исследований Светлана Можжевитина.

Специалисты молекулярной диагностики узнали, принадлежит ли красная икра лососёвым рыбам, как это указано на банках. Тут тоже не обошлось без сюрприза.

«Икра лососёвая из кеты не содержит ДНК кеты. Икра лососёвая из горбуши не содержит ДНК горбуши. Икра лососёвая из нерки не содержит ДНК нерки», — поделилась результатами заведующая отделом молекулярных исследований Наталья Добрунова.

В итоге деликатес не прошёл ни одного испытания. Даже на вид икра оказалась жидкой и не пахла настоящей икрой. В управлении заявили, что этот продукт на прилавки не попадёт и будут приняты соответствующие меры.

В Белгородской области планируют производить более 3800 тонн рыбы и около 7 тонн икры
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#Ольга Аксёнова#Икра#Исследование#Лаборатория#Общество#Белгородская область
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