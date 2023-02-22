Какие социальные объекты отремонтируют в Белгороде в 2023 году

Как сообщили в областном правительстве «Бел.Ру», в Белгороде в 2023 году капитально отремонтируют школы, детские сады, бассейны, Центр народного творчества и региональный госархив. Также в рамках реализации нацпроекта «Культура» капитально отремонтируют библиотеку-филиал № 19 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода».