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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Какие социальные объекты отремонтируют в Белгороде в 2023 году

22 февраля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Всего в областном центре в текущем году в порядок приведут 14 социальных объектов. Это школы, детские сады, бассейны и библиотека.

Как сообщили в областном правительстве «Бел.Ру», в Белгороде в 2023 году капитально отремонтируют школы, детские сады, бассейны, Центр народного творчества и региональный госархив. Также в рамках реализации нацпроекта «Культура» капитально отремонтируют библиотеку-филиал № 19 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода».

Список объектов выглядит следующим образом:

  1. МБОУ СОШ № 4 (г. Белгород, ул. Победы, 78);
  2. МБОУ СОШ № 7 (в том числе здание бассейна МБУДО «Ровесник Белгород, ул. Железнякова, 4);
  3. МБОУ СОШ № 11 (г. Белгород, пер. Макаренко, 3а);
  4. МБОУ СОШ № 31 (г. Белгород, ул. Костюкова, 20);
  5. МБОУ СОШ № 37 (г. Белгород, ул. Привольная, 16);
  6. МБОУ СОШ № 43 (г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 4);
  7. МБОУ СОШ № 45 (в том числе здание бассейна МБУДО ДЮСШ № 2) г, Белгород, пр-т Славы, 69);
  8. МБДОУ № 23 (г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 28);
  9. МБДОУ № 85 (г. Белгород, ул. Спортивная, 9);
  10. ОГБОУ «Лицей № 9» (г. Белгород, Народный бульвар, 74);
  11. ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (г. Белгород, ул. Ананасенко, 51а);
  12. Центр народного творчества (г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 86);
  13. ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» (г. Белгород, ул. Мокроусова, 14);
  14. Библиотека-филиал № 19 (ул. Горького, 74).

Всего на работы из областного и городского бюджетов выделили 2 млрд рублей.

 

 

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