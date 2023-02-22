Какой будет весна в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Как рассказали региональные синоптики, они не занимаются долгосрочным прогнозированием. Однако по имеющимся данным можно ориентировочно оценить развитие атмосферных процессов и сделать вывод, что погодные характеристики весной 2023 года в Белгородской области будут близки к климатическим нормам.
А максимальные и минимальные температуры воздуха с марта по май по итогам многолетних наблюдений с 1956 по 2022 год выглядят следующим образом:
|
Месяц
|
Минимальная температура воздуха
|
Год регистрации минимальной температуры воздуха
|
Максимальная температура воздуха
|
Год регистрации минимальной температуры воздуха
|Март
|
-28,7
|
1964
|
20,3
|
1983
|Апрель
|
-10,1
|
1963
|
28,8
|2012
|Май
|
-3,7
|1999
|
33,0
|2007