Какой будет весна в Белгородской области

Как рассказали региональные синоптики, они не занимаются долгосрочным прогнозированием. Однако по имеющимся данным можно ориентировочно оценить развитие атмосферных процессов и сделать вывод, что погодные характеристики весной 2023 года в Белгородской области будут близки к климатическим нормам.