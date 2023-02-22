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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Какой будет весна в Белгородской области

22 февраля 2023, 14:39
Фото: 1MI
Ориентировочную оценку развития атмосферных процессов весной текущего года в Белгородской области «Бел.Ру» предоставили в региональном Гидрометцентре. Также синоптики поделились самыми минимальными и максимальными значениями температуры воздуха с марта по май за многолетний период наблюдений.
Сюжет
Погода

Как рассказали региональные синоптики, они не занимаются долгосрочным прогнозированием. Однако по имеющимся данным можно ориентировочно оценить развитие атмосферных процессов и сделать вывод, что погодные характеристики весной 2023 года в Белгородской области будут близки к климатическим нормам.

А максимальные и минимальные температуры воздуха с марта по май по итогам многолетних наблюдений с 1956 по 2022 год выглядят следующим образом:

Месяц

Минимальная температура воздуха

Год регистрации минимальной температуры воздуха

Максимальная температура воздуха

Год регистрации минимальной температуры воздуха
Март

-28,7

1964

20,3

1983
Апрель

-10,1

1963

28,8

 2012
Май

-3,7

 1999

33,0

 2007
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#Кристина Семенчук#Погода#Весна#Синоптики#Гидрометцентр#Эксклюзив#Белгородская область
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