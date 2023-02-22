Как Белгородская область справилась с годом спецоперации

Ещё один вызов, с которым столкнулись белгородцы, стала частичная мобилизация. По всей стране было призвано порядка 300 тысяч человек. Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек. Вместе с тем, каждый из них мог рассчитывать на ряд мер поддержки. Например, мобилизованным выплатили единовременно по 100 тысяч рублей. Также решили поддержать на региональном уровне и семьи мобилизованных. Власти выплачивают на каждого ребёнка по 3000 рублей ежемесячно.