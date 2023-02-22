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Как Белгородская область справилась с годом спецоперации

22 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI
Почти год назад, 24 февраля 2022 года, белгородцы проснулись от громких звуков. В этот день началась спецоперация на Украине. Что изменилось в жизни региона за год и как удалось справиться с трудностями — в материале «Бел.Ру».
Сюжет
СВО

Бюджет & Соцобязательства

Период СВО и санкций затронули все сферы жизни белгородцев. Не стал исключением и областной бюджет. Его дефицит в 2022 году оказался самым высоким в стране. В текущем году он может достичь 16,9 млрд рублей. Белгородская область попала также в топ-3 в Центральном Черноземье по снижению доходов.

Несмотря на это, губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что правительство Белгородской области не планирует никаких сокращений социальных обязательств. Все гарантии будут выполнены в полном объёме, невзирая даже на снижение доходов бюджета.

Мобилизация & Помощь

Ещё один вызов, с которым столкнулись белгородцы, стала частичная мобилизация. По всей стране было призвано порядка 300 тысяч человек. Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек. Вместе с тем, каждый из них мог рассчитывать на ряд мер поддержки. Например, мобилизованным выплатили единовременно по 100 тысяч рублей. Также решили поддержать на региональном уровне и семьи мобилизованных. Власти выплачивают на каждого ребёнка по 3000 рублей ежемесячно.

По решению главы региона Вячеслава Гладкова, в области помогают несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных. Выплаты предоставляют на школьные обеды или детсады.

Также финансово на территории региона поддерживают и беременных жён мобилизованных. Ежемесячное пособие составляет 13 тысяч рублей. Получить финансовую помощь могут женщины, срок беременности которых не менее 180 дней. При этом деньги выплачиваются со дня рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста. А ещё контрактников и мобилизованных из Белгорода освободили от уплаты имущественного налога на 2022 год и от уплаты земельного налога.

Разрушенные дома & Федеральные деньги

На конец января в Белгородской области повреждения при обстрелах получили порядка 2,5 тысячи домов и квартир. Часть из них удалось восстановить, но есть объекты, которые ремонту не подлежат. При этом ранее стало известно, что в региональном бюджете денег на строительство новых домов нет.

Но уже 1 февраля стало известно, что Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на строительство домов для жителей приграничья. Эти средства будут выделены из федерального бюджета. Их направят на строительство жилья в 15 населённых пунктах, где объявлен режим ЧС.

Кроме этого, эвакуированным белгородцам, которые согласились покинуть приграничную зону, предоставляют новое жильё. Первые семьи переступили порог новых квартир 8 февраля.

Бизнес & Поддержка

Больше всех на себе ощутили последствия СВО бизнесмены, работающие в приграничных районах. Они заявили о том, что не могут добиться от страховых компаний компенсации ущерба, причинённого имуществу и технике обстрелами.

Страховые компании отказываются признавать обстрел форс-мажором и относят такие потери к предпринимательским рискам. И оценщики боятся ехать на границу, что усугубляет ситуацию с выплатами от страховых.

Ещё одна наболевшая проблема приграничного бизнеса — банки отказываются выдавать кредиты предприятиям, которые находятся в зонах обстрелов, из-за большого риска невыплаты долга.

Поэтому, в первую очередь, белгородские власти решили разработать действенный механизм поддержки подобных предприятий.

Кроме этого, в 2022 году в регионе более 100 предпринимателей получили 560 млн рублей в качестве субсидий. Средства направили на компенсацию затрат на покупку оборудования или расширение производства.

Ещё около 70 бизнесменов получили финансовую помощь на расходы, связанные с уплатой комиссии. Речь о тех, кто продаёт товары и услуги на интернет-площадках. Им выделили более 10 млн рублей. А ещё область предоставила поручительств на сумму 878,7 млн рублей. Это помогло малому бизнесу привлечь кредитные средства на сумму более чем в 2,4 млрд рублей.

Также в Белгородской области продолжает действовать программа социального контракта. В 2023 на эти цели выделили 770 млн рублей.

Отдых

В первые месяцы спецоперации стало известно, что от белгородцев начали поступать обращения, которые касаются аннулирования ранее забронированных туров. Что касается туров по России, их не покупали из-за неопределённости ситуации с Украиной. А зарубежные направления не пользовались популярностью из-за падения курса рубля и роста стоимости доллара и евро.

Но новогодние праздники дали чётко понять, что жизнь продолжается и белгородцы используют любые возможности, чтобы ею насладиться. Так, большим спросом зимой у жителей региона пользовались горнолыжные курорты Архыза, Домбая, Шерегеша, Сочи.

Также эксперты добавили, что по сравнению с 2021 годом наблюдался рост спроса на отдых в России. Большую роль в этом сыграла популяризация отдыха внутри страны на государственном уровне и желание увидеть новые уголки России.

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#Кристина Семенчук#СВО#Приграничье#Последствия#Итоги#Спецоперация#Белгородская область
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