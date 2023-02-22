Из Белгорода в 2022 году выдворили трёх иностранцев

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:56
21 февраля в ходе сессии горсовета начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов сообщил, что в 2022 году было выявлено 839 нарушений, совершённых 106 иностранцами. В итоге троих иностранцев выдворили из Белгорода.
Внешнеполитическая обстановка и геополитическое положение региона также предопределили необходимую консолидацию усилий всех правоохранительных ведомств на противодействие незаконному обороту оружия, преступлениям экстремизма и террористической направленности. В 2022 году нами проведено более 450 целевых мероприятий в рамках контроль-надзорной функции, в том числе за соблюдением миграционного законодательства.
Владислав Копылов
Также Копылов сообщил, что в минувшем году было выявлено порядка 153 случаев фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учёт.
Напомним, что всего в Белгородской области в прошлом году депортировали и выдворили семерых иностранцев.