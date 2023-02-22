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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Из Белгорода в 2022 году выдворили трёх иностранцев

22 февраля 2023, 09:43
Фото: 1MI
В прошлом году миграционное законодательство нарушили 106 жителей других стран.

21 февраля в ходе сессии горсовета начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов сообщил, что в 2022 году было выявлено 839 нарушений, совершённых 106 иностранцами. В итоге троих иностранцев выдворили из Белгорода. 

Внешнеполитическая обстановка и геополитическое положение региона также предопределили необходимую консолидацию усилий всех правоохранительных ведомств на противодействие незаконному обороту оружия, преступлениям экстремизма и террористической направленности. В 2022 году нами проведено более 450 целевых мероприятий в рамках контроль-надзорной функции, в том числе за соблюдением миграционного законодательства.
Владислав Копылов

Также Копылов сообщил, что в минувшем году было выявлено порядка 153 случаев фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учёт.

Напомним, что всего в Белгородской области в прошлом году депортировали и выдворили семерых иностранцев.

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#Иностранцы#Нарушения#Мигранты#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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