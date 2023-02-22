Гладков рассказал, куда можно отвезти пирожки, чтобы их передали военным

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Одна из жительниц Белгородской области обратилась к губернатору в прямом эфире с вопросом про передачу еды военнослужащим. Женщина ранее хотела передать участникам СВО барашка, но ей в этом отказали. Теперь же жительница хочет испечь военным пирожки, но боится, что ей вновь запретят передавать еду.
Но глава региона заверил женщину, что ей в этом точно не откажут, и даже предложил самостоятельно отвезти военнослужащим приготовленные пирожки.
На самом деле, можно передать как барашка, так и пирожки. Не знаю, кто Вам это сказал, но это неправда. Вам нужно обратиться в свою администрацию, там помогут. Либо позвоните в мою приёмную. Завтра еду к тем ребятам, кто служит в ПВО, буду поздравлять их с праздником и готов отвезти им Ваши пирожки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области