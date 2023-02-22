Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:17

Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Гладков рассказал, куда можно отвезти пирожки, чтобы их передали военным

22 февраля 2023, 19:17
Фото: pxhere.com
В передаче военнослужащим еды отказать жителям области не могут, отметил губернатор.
Сюжет
СВО

Одна из жительниц Белгородской области обратилась к губернатору в прямом эфире с вопросом про передачу еды военнослужащим. Женщина ранее хотела передать участникам СВО барашка, но ей в этом отказали. Теперь же жительница хочет испечь военным пирожки, но боится, что ей вновь запретят передавать еду.

Но глава региона заверил женщину, что ей в этом точно не откажут, и даже предложил самостоятельно отвезти военнослужащим приготовленные пирожки.

На самом деле, можно передать как барашка, так и пирожки. Не знаю, кто Вам это сказал, но это неправда. Вам нужно обратиться в свою администрацию, там помогут. Либо позвоните в мою приёмную. Завтра еду к тем ребятам, кто служит в ПВО, буду поздравлять их с праздником и готов отвезти им Ваши пирожки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин поблагодарил российских силовиков и военнослужащих во время обращенияГерои СВО: в Белгородской области за заслуги наградили троих военнослужащихБелгородцы просят улучшить питание военнослужащих в медучрежденииБелгородцы предложили поддержать военнослужащих автопробегом и возложением цветовБелгородских военнослужащих без приказа отправляют копать окопы
#Александра Склярова#Военнослужащие#Еда#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей
Сегодня, 17:32
В поджоге общежития с семью погибшими в центре Москвы подозревают белгородца
Сегодня, 14:44