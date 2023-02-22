Гладков рассказал, куда можно отвезти пирожки, чтобы их передали военным

Одна из жительниц Белгородской области обратилась к губернатору в прямом эфире с вопросом про передачу еды военнослужащим. Женщина ранее хотела передать участникам СВО барашка, но ей в этом отказали. Теперь же жительница хочет испечь военным пирожки, но боится, что ей вновь запретят передавать еду.