ЕР: Ключевая мысль послания Путина - все для фронта, все для победы

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:45
Также речь шла об экономике страны, образовании и других сферах, внешней политике государства.
Президент заявил, что абсолютное большинство россиян поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Он поблагодарил граждан РФ за мужество и решимость. Также он выразил благодарность героям, выполняющим задачи спецоперации, пишет rostovgazeta.ru.
Лидер страны подчеркнул, что сегодня важно оказывать поддержку семьям, потерявшим родных и близких, помогать им растить детей, давать им образование и профессию.
В связи с этим Путин дал поручение создать специальный госфонд адресной помощи семьям погибших военных и ветеранам СВО.
Всем военнослужащим - участникам СВО предлагается предоставлять регулярный отпуск длительностью минимум 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
Также президент предложил увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Кроме того, было поручено повысить размер социального налогового вычета.
Региональные власти получат средства, которые были зарезервированы на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты. Их можно будет направить на финансирование нацпроектов.
Существенное влияние на развитие инфраструктуры окажет продление программы социальной газификации. Ее реализацией занимается «Единая Россия» совместно с «Газпромом». Для российских граждан она будет действовать постоянно.
Президент напомнил о программе капремонта школ, которую реализует «Единая Россия» вместе с Минпросвещения. К концу текущего года в рамках этой программы будут отремонтированы около 3,5 тысячи зданий.
Путин предложил вернуть традиционную для России базовую подготовку специалистов с высшим образованием. Это будет способствовать развитию отечественного образования.
Президент также сфокусировал внимание на повышении кадрового потенциала армии и флота.
В заключение Владимир Путин отдельно затронул тему поддержки фронта и участия в этом жителей России, сообщает сайт ER.RU.
По итогам послания секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что вся страна сегодня объединилась во имя общей цели – все для фронта и все для победы. «Главная мысль послания: «Народ и армия едины». И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил он.