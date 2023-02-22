ЕР: Ключевая мысль послания Путина - все для фронта, все для победы

По итогам послания секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что вся страна сегодня объединилась во имя общей цели – все для фронта и все для победы. «Главная мысль послания: «Народ и армия едины». И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил он.