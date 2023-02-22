Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Для белгородцев из аварийного дома на Нагорной купили три квартиры

22 февраля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Во время 58-й сессии горсовета квартиры передали из собственности области в муниципальную.

Министерство ЖКХ области купило три квартиры для жителей аварийного дома на Нагорной, 36. Одна из квартир площадью 35,5 кв.м расположена на проспекте Ватутина, 18, ещё одна квартира площадью 30,2 кв.м находится на улице Железнякова, третья квартира площадью 28,7 кв.м расположена на улице Садовой, 30.

Жилые помещения находились в собственности Белгородской области. Во время заседания горсовета депутаты приняли квартиры в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что мэрия заберёт на муниципальные нужды три жилых помещения в доме на Нагорной, 36 и участок под ними.

Читайте также:
Землю под многоквартирным домом в центре Белгорода изымут для муниципальных нуждУ белгородки по квартире пошли трещины из-за плохого ремонта крыши в многоэтажкеВ Белгороде стало в два раза больше предложений по продаже квартир в новостройках
#Квартиры#Аварийный дом#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45