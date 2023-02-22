Для белгородцев из аварийного дома на Нагорной купили три квартиры

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Министерство ЖКХ области купило три квартиры для жителей аварийного дома на Нагорной, 36. Одна из квартир площадью 35,5 кв.м расположена на проспекте Ватутина, 18, ещё одна квартира площадью 30,2 кв.м находится на улице Железнякова, третья квартира площадью 28,7 кв.м расположена на улице Садовой, 30.
Жилые помещения находились в собственности Белгородской области. Во время заседания горсовета депутаты приняли квартиры в муниципальную собственность.
Ранее сообщалось, что мэрия заберёт на муниципальные нужды три жилых помещения в доме на Нагорной, 36 и участок под ними.