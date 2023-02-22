Для белгородцев из аварийного дома на Нагорной купили три квартиры

Министерство ЖКХ области купило три квартиры для жителей аварийного дома на Нагорной, 36. Одна из квартир площадью 35,5 кв.м расположена на проспекте Ватутина, 18, ещё одна квартира площадью 30,2 кв.м находится на улице Железнякова, третья квартира площадью 28,7 кв.м расположена на улице Садовой, 30.