Депутаты Белгорода утвердили порядок захоронений на Аллее Славы

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Порядок захоронения в Белгороде происходит на основании Положения «Об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ» от 2018 года. Во время сессии горсовета депутаты внесли изменения в Положение и утвердили порядок захоронения на Аллее почётных граждан на кладбище в Ячнево и Аллее Славы на Юго-западном кладбище.
Кроме того, изменения внесли в порядке захоронения на этих участках лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварий на ЧАЭС, а также других ядерных аварий и катастроф.
Помимо этого, проектом предлагалось определить размер участков земли для захоронения почётных граждан и их супругов или близких родственников.