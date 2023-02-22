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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Депутаты Белгорода утвердили порядок захоронений на Аллее Славы

22 февраля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Проектом были определены размеры участков земли для захоронения почётных граждан, а также их супругов и близких родственников. Изменения приняли во время заседания горсовета 21 февраля.

Порядок захоронения в Белгороде происходит на основании Положения «Об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ» от 2018 года. Во время сессии горсовета депутаты внесли изменения в Положение и утвердили порядок захоронения на Аллее почётных граждан на кладбище в Ячнево и Аллее Славы на Юго-западном кладбище.

Кроме того, изменения внесли в порядке захоронения на этих участках лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварий на ЧАЭС, а также других ядерных аварий и катастроф.

Помимо этого, проектом предлагалось определить размер участков земли для захоронения почётных граждан и их супругов или близких родственников.

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#Алина Харина#Аллея славы#Кладбище#Депутаты#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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