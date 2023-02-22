Депутаты Белгорода утвердили порядок захоронений на Аллее Славы

Порядок захоронения в Белгороде происходит на основании Положения «Об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ» от 2018 года. Во время сессии горсовета депутаты внесли изменения в Положение и утвердили порядок захоронения на Аллее почётных граждан на кладбище в Ячнево и Аллее Славы на Юго-западном кладбище.