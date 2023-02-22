Демидов будет представлять Белгород в Совете муниципальных образований области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Депутаты выбрали представителя Белгорода в Ассоциации «Совета муниципальных образований Белгородской области». Им стал мэр Белгорода Валентин Демидов. Ранее представителем областного центра был Антон Иванов.
Ассоциация была организована в марте 2006 года. Её создали в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований и представления их интересов, а также для обеспечения координационной деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ.
Напомним, что Валентин Демидов стал мэром Белгорода 17 января 2023 года. За него проголосовали 33 депутата из 36 присутствовавших.