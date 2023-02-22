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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Демидов будет представлять Белгород в Совете муниципальных образований области

22 февраля 2023, 12:11
Фото: 1MI
Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время 58-й сессии.

Депутаты выбрали представителя Белгорода в Ассоциации «Совета муниципальных образований Белгородской области». Им стал мэр Белгорода Валентин Демидов. Ранее представителем областного центра был Антон Иванов.

Ассоциация была организована в марте 2006 года. Её создали в целях обеспечения защиты прав муниципальных образований и представления их интересов, а также для обеспечения координационной деятельности по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ.

Напомним, что Валентин Демидов стал мэром Белгорода 17 января 2023 года. За него проголосовали 33 депутата из 36 присутствовавших.

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#Алина Харина#Депутаты#Общество#Белгород#Новости Белгорода#Валентин Демидов
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