БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО

На долю уже экс-мэра Белгорода Антона Иванова выпали и без того тяжкие испытания: и пробежки с Гладковым, и встречи с губернатором в шесть утра, и закрытие троллейбусного парка, и неудачная идея с волейбольной площадкой напротив драмтеатра. Тем не менее, даже он не заслуживал того, что для него придумали обладатели шальной, но очень деструктивной фантазии: так, в сети стала распространяться информация о том, что Иванова пленили в СБУ.