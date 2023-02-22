БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Фейк о создании «БНР» стал, наверное, одним из самых меметичных и смешных за всю историю СВО. Вместе с этой уткой в сетях разгоняли сообщения о готовящемся присоединении Белгорода к Воронежу, а также о грядущей интеграции Грайворонского горокруга с Харьковской областью.
К счастью, все домыслы о территориальных пертурбациях на эту тему оказались очевидно нереализуемыми — единственная память об этих «событиях» живёт теперь в местных Telegram-каналах, где их, похихикивая, вспоминают обитатели анонимных чатов.
Правда, был один случай, когда Белгородская область превратилась в БНР, и было это на карте минсельхоза. Но и это в итоге оказалось всего лишь проделками недружественных России умельцев.
Отметим, что данный факт опровергал даже лично губернатор Вячеслав Гладков. Вообще, глава Белгородской области успел за год стать самым настоящим «фейкодавом» — столько глупостей и обмана Гладков развенчал за это время. Но, так уж вышло, что следующий фейк удалось опровергнуть и без его участия — в «сожжённой» мэрии справились с этим самостоятельно.
На долю уже экс-мэра Белгорода Антона Иванова выпали и без того тяжкие испытания: и пробежки с Гладковым, и встречи с губернатором в шесть утра, и закрытие троллейбусного парка, и неудачная идея с волейбольной площадкой напротив драмтеатра. Тем не менее, даже он не заслуживал того, что для него придумали обладатели шальной, но очень деструктивной фантазии: так, в сети стала распространяться информация о том, что Иванова пленили в СБУ.
Сообщалось, что мэра взяли в плен, после чего он начал вести переговоры о сдаче Белгорода Украине. В это же время, если верить Telegram-каналам, пылало подожжённое людьми в масках здание горадминистрации.
Но верить анонимным каналам мы не будем — и вам не советуем. Мэр Иванов никакой Белгород не сдал, сдав в итоге лишь свои полномочия мэра, да и здание администрации выстояло, несмотря на потуги интернет-троллей.
Видео с якобы жителями Украины, которые приехали в Белгородскую область 28 февраля и повесили в квартире портрет Степана Бандеры, в «предложку» «Бел.Ру» не отправил, наверное, только ленивый.
Такой отклик понятен: на видеозаписи молодая пара в чат-рулетке утверждает, что полученные от России 10 тыс. рублей они направили на поддержку ВСУ. Тем не менее, переживать не стоит: видео является постановочным, а записали его в Киеве, где из российского сейчас явно не валюта.
Прикрепляем видео с «беженцами». Посмотрите на эти лица, запомните их, посмейтесь, а потом навсегда забудьте. Неприятный для уха мат мы заменили на чуть более приятные звуки уточек.
С удивлением для себя летом прошлого года редакция «Бел.Ру» узнала о том, что, по якобы данным издания, ВСУ взяли Нехотеевку. Разумеется, всё это оказалось фейком: украинцы Нехотеевку не занимали, как и не сообщало об этом никакое «Бел.Ру».
Скриншоты с фейковой новостью в редакцию поступили от читателей: там со ссылкой на «Бел.Ру» сообщалось, что армии РФ пришлось отступить к Октябрьскому, а «наступление было неожиданным». Позже курьёзную ситуацию даже разбирали на федеральном канале.
К слову, раз уж речь зашла о фейках про «Бел.Ру», нельзя не отметить следующую новость: осенью СБУ задержала в Одессе «вражеского агента», передававшего через посредника из «прокремлёвского издания „Бел.ru“» данные об украинских военных прямиком в ФСБ.
У несчастного одессита, который не смог даже правильно написать слово «толчок», дома обнаружили коммунистическую символику и портрет Бориса Ельцина. Комментировать лишний раз подобное не хочется: редакция до сих пор не определилась, плакать нам или смеяться. Прочитать о созданном украинскими спецслужбами фейке можно по ссылке.
Несчастного мальчика из Белгорода облили зелёнкой и назвали «рашистом» за то, что он, подражая знаменитому Алёше, решил посмотреть на военную технику. Звучит грустно и душещипательно, но действительности не соответствует.
Настоящее видео было снято ещё в 2021 году: на кадрах ребёнка отмывают после того, как он покупался в ведре с зелёной краской. Как понимаете, к Белгородской области похождения юного маляра отношения не имеют, но, благодаря наложенной на видео аудиодорожке, многих удалось убедить в обратном.
Осенью прошлого года белгородцы заподозрили в коробке с больными птицами объект биологического оружия. На тревожную находку Гладкову пожаловалась местная жительница: она сообщила, что в ФСБ и МЧС на её звонки не реагируют, а голуби, вероятно, могут переносить болезни.
Белгородке ответил начальник областного управления ветеринарии Артём Медведев. Он сообщил, что у птиц взяли пробы, а о результатах проверки сообщат позже. И, судя по тому, что громкого продолжения история не обрела, а город ничем страшным не заразился, тревога оказалась ложной.
Подобные слухи стали распространяться после заявления Минобороны о том, что в Харьковской области обнаружили биолаборатории, где изучали диких птиц как переносчиков птичьего гриппа.
Весной прошлого года белгородцы стали получать странные сообщения с украинских номеров: в них жителей региона приглашали принять участие в рытье окопов, а в качестве награды «гарантировали» ужин.
Разумеется, никаких окопов в Белгороде рыть не пришлось, даже за еду. Полученные горожанами сообщения и письма оказались обычными «пугалками».
За год фейков вышло, конечно, гораздо больше: наверное, и месяца не проходит без очередного «наступления ВСУ в ближайшие дни». Однажды фантазия фейкоделов разыгралась настолько сильно, что был запущен слух о грядущей «судной ночи»: если кто не в курсе, то в апреле прошлого года регион действительно боялся этого мифически страшного события. Сейчас, конечно, подобные слухи уже кажутся смешными, особенно если вспомнить тот факт, что только в апреле прошлого года Гладков лично насчитал порядка 87 «судных ночей».
Пугали людей и дронами-камикадзе: якобы над Белгородской областью начали кружить убийцы-беспилотники, пикирующие на головы ничего не подозревающих прохожих. Тоже оказалось фейком: в эту новость, похоже, никто не поверил уже тогда.
Был также фейк, что белгородцев не пускают в подвалы и убежища из-за долгов по коммуналке.
Впрочем, в последнее время регион все реже сталкивается с откровенно бредовыми фейкам и информационными атаками. Последняя такая случилась 7 февраля, когда «спасатели» с украинскими номерами обзвонили белгородцев и сообщили об очередном минировании. Которого, конечно же, не было.