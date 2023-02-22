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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге

22 февраля 2023, 06:45
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»

В МЧС опровергли радиосообщение об угрозе ракетного удара по Белгородской области

Белгородцы и жители других регионов сообщили, что по радио услышали об угрозе ракетного удара. Оказалось, что 22 февраля вещание некоторых радиостанций взломали. Об этом сообщили в белгородском оперштабе.
Сюжет
Фейк

«Угроза ракетного удара», которую белгородцы услышали утром 22 февраля, оказалась фейком. В областном оперштабе уточнили, что вещание одной из радиостанций взломали. Предположительно, с украинской стороны. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

В региональном МЧС тоже заявили, что причин для беспокойства нет.

В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности.
МЧС по Белгородской области
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»

Сигнал «воздушной тревоги» сегодня услышали не только белгородцы, но и жители других городов страны. Сообщается, что оповещения прозвучали в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Среди радиостанций, объявивших о так называемой тревоге, были Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio.

В Уфе, например, объявили воздушную тревогу по радио Comedy Radio. Горожане предположили, что радиостанцию взломали, поскольку тревога прозвучала только на ней.

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