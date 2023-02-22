Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге

Сигнал «воздушной тревоги» сегодня услышали не только белгородцы, но и жители других городов страны. Сообщается, что оповещения прозвучали в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Среди радиостанций, объявивших о так называемой тревоге, были Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio.