Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Угроза ракетного удара», которую белгородцы услышали утром 22 февраля, оказалась фейком. В областном оперштабе уточнили, что вещание одной из радиостанций взломали. Предположительно, с украинской стороны. Жителей региона просят сохранять спокойствие.
В региональном МЧС тоже заявили, что причин для беспокойства нет.
В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности.
МЧС по Белгородской области
Сигнал «воздушной тревоги» сегодня услышали не только белгородцы, но и жители других городов страны. Сообщается, что оповещения прозвучали в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Среди радиостанций, объявивших о так называемой тревоге, были Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio.
В Уфе, например, объявили воздушную тревогу по радио Comedy Radio. Горожане предположили, что радиостанцию взломали, поскольку тревога прозвучала только на ней.