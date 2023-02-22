Белгородцев 23 февраля ожидает крепкий мороз

В выходные в областном центре потеплеет. В субботу ночью до -3 °С, днём +2 °С. При этом пройдёт небольшой дождь. В воскресенье, 26 февраля, в тёмное время суток +1 °С и мокрый снег. Днём без осадков и +3 °С.