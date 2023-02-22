Белгородцев 23 февраля ожидает крепкий мороз

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В День защитника Отечества в Белгородской области похолодает ещё сильнее. 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью синоптики обещают до -20 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -12 °С до -7 °С.
В Белгороде без осадков. В ночное время -16 °С, днём ожидается -9 °С. В пятницу, 24 февраля, ночью небольшой снег и -16 °С. Днём без осадков, до -1 °С.
В выходные в областном центре потеплеет. В субботу ночью до -3 °С, днём +2 °С. При этом пройдёт небольшой дождь. В воскресенье, 26 февраля, в тёмное время суток +1 °С и мокрый снег. Днём без осадков и +3 °С.