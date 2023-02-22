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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Белгородцев 23 февраля ожидает крепкий мороз

22 февраля 2023, 14:18

В Белгородской области в четверг похолодает до -20 °С

23 февраля температура опустится до -20 °С. При этом без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В День защитника Отечества в Белгородской области похолодает ещё сильнее. 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью синоптики обещают до -20 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -12 °С до -7 °С.

В Белгороде без осадков. В ночное время -16 °С, днём ожидается -9 °С. В пятницу, 24 февраля, ночью небольшой снег и -16 °С. Днём без осадков, до -1 °С.

В выходные в областном центре потеплеет. В субботу ночью до -3 °С, днём +2 °С. При этом пройдёт небольшой дождь. В воскресенье, 26 февраля, в тёмное время суток +1 °С и мокрый снег. Днём без осадков и +3 °С.

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз#Похолодание
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