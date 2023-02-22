Белгородцам рассказали об упущенных возможностях развития велотуризма

У Белгорода было три возможности развить велотуризм. Как рассказал велоактивист и советник по развитию велоинфраструктуры Константин Кошкин, первый проект представили ещё в 2018 году Евгению Глаголеву, который в то время был главой департамента строительства и транспорта. Но из-за транспортной реформы проект отложили, пишет издание.