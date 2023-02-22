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Белгородцам рассказали об упущенных возможностях развития велотуризма

22 февраля 2023, 15:41
Фото: 1MI
Пока другие субъекты РФ делали акцент на внутренний туризм, Белгород упустил возможность стать первым регионом с развитым велотуризмом. Об этом «Фонарю» рассказал член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин.

У Белгорода было три возможности развить велотуризм. Как рассказал велоактивист и советник по развитию велоинфраструктуры Константин Кошкин, первый проект представили ещё в 2018 году Евгению Глаголеву, который в то время был главой департамента строительства и транспорта. Но из-за транспортной реформы проект отложили, пишет издание.

Второй раз Кошкин предложил новый проект по развитию велотуризма уже команде губернатора Вячеслава Гладкова. По словам советника, от предложения отмахнулись, но многие направления и тезисы появились в презентации стратегии развития региона. Однако ничего не поменялось.

Позже управление по туризму пригласило велоактивистов обсудить маршруты и необходимые элементы развития проекта. Велосипедисты подготовили маршруты, стратегию развития, участвовали в совещаниях и обсуждениях. Выбрали даже пилотный маршрут, но за полтора года работы активистов результата так и нет.

«Проект опять, третий раз, заброшен. И единственный, кто от этого выиграл, — подрядчик по проектированию — компания по устройству автодорог, которая вместо создания веломаршрута закатала всю трассу по лесам в асфальт», — поделился Константин Кошкин.

По его словам, из-за упущенного времени Белгороду придётся развивать велотуризм уже по наработкам других регионов. Например, проект из Башкирии позволил организовать всероссийскую сеть веломаршрутов VeloRussia. В декабре прошлого года основатель проекта посетил Белгород по приглашению Кошкина.

В Белгороде появятся новые велодорожки на Губкина и пр-те Б. Хмельницкого
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#Ольга Аксёнова#Велотуризм#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Константин Кошкин
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