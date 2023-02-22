Белгородцам рассказали об упущенных возможностях развития велотуризма

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
У Белгорода было три возможности развить велотуризм. Как рассказал велоактивист и советник по развитию велоинфраструктуры Константин Кошкин, первый проект представили ещё в 2018 году Евгению Глаголеву, который в то время был главой департамента строительства и транспорта. Но из-за транспортной реформы проект отложили, пишет издание.
Второй раз Кошкин предложил новый проект по развитию велотуризма уже команде губернатора Вячеслава Гладкова. По словам советника, от предложения отмахнулись, но многие направления и тезисы появились в презентации стратегии развития региона. Однако ничего не поменялось.
Позже управление по туризму пригласило велоактивистов обсудить маршруты и необходимые элементы развития проекта. Велосипедисты подготовили маршруты, стратегию развития, участвовали в совещаниях и обсуждениях. Выбрали даже пилотный маршрут, но за полтора года работы активистов результата так и нет.
«Проект опять, третий раз, заброшен. И единственный, кто от этого выиграл, — подрядчик по проектированию — компания по устройству автодорог, которая вместо создания веломаршрута закатала всю трассу по лесам в асфальт», — поделился Константин Кошкин.
По его словам, из-за упущенного времени Белгороду придётся развивать велотуризм уже по наработкам других регионов. Например, проект из Башкирии позволил организовать всероссийскую сеть веломаршрутов VeloRussia. В декабре прошлого года основатель проекта посетил Белгород по приглашению Кошкина.