Белгородские власти рассказали о влиянии соглашения с митрополией на другие конфессии

В белгородском правительстве рассказали о том, как заключённое с митрополией соглашение повлияло на представителей других конфессий. Дело в том, что православные священнослужители теперь могут принимать участие в воспитании школьников в регионе: приходить на родительские собрания, беседовать с детьми.