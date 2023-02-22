Белгородские власти рассказали о влиянии соглашения с митрополией на другие конфессии

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В белгородском правительстве рассказали о том, как заключённое с митрополией соглашение повлияло на представителей других конфессий. Дело в том, что православные священнослужители теперь могут принимать участие в воспитании школьников в регионе: приходить на родительские собрания, беседовать с детьми.
Чиновники уверены, что проблем с тем, что занятия ведут именно православные священники, нет. В правительстве утверждают, что приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречит принципам государственной политики в области образования.
Что касается ведения занятий, они никак не влияют на вопрос вероисповедания. В правительстве пояснили, что беседы носят культурологический характер и призваны помочь обучающимся в их духовно-нравственном становлении и развитии. Подобная деятельность «способствует гармонизации межконфессиональных отношений и решению актуальных проблем духовной сферы», считают в правительстве.
Тем не менее представители других религий пока не могут участвовать в школьной жизни. Им необходимо точно таким же образом заключить соглашение о сотрудничестве.