Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Белгородские власти рассказали о влиянии соглашения с митрополией на другие конфессии

22 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Глава областного министерства образования подписал соглашение с митрополией, поэтому священники смогут участвовать в воспитании школьников. В Go31.ru поинтересовались, как это может повлиять на права представителей других конфессий.

В белгородском правительстве рассказали о том, как заключённое с митрополией соглашение повлияло на представителей других конфессий. Дело в том, что православные священнослужители теперь могут принимать участие в воспитании школьников в регионе: приходить на родительские собрания, беседовать с детьми.

Чиновники уверены, что проблем с тем, что занятия ведут именно православные священники, нет. В правительстве утверждают, что приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречит принципам государственной политики в области образования.

Что касается ведения занятий, они никак не влияют на вопрос вероисповедания. В правительстве пояснили, что беседы носят культурологический характер и призваны помочь обучающимся в их духовно-нравственном становлении и развитии. Подобная деятельность «способствует гармонизации межконфессиональных отношений и решению актуальных проблем духовной сферы», считают в правительстве.

Тем не менее представители других религий пока не могут участвовать в школьной жизни. Им необходимо точно таким же образом заключить соглашение о сотрудничестве.

Ранее митрополит Иоанн объяснил суть соглашения и рассказал, что об обучении религии речи не идёт. Программа будет примерно такой же, как в «Основах православной культуры». Соглашение минобразования и митрополия заключили в середине февраля.

На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Узнать подробнее
Читайте также:
Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразованияМитрополит Иоанн: Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг другаСлёт молодёжи Белгородской митрополии прошел в Губкинском горокруге
#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Образование#Сотрудничество#Конфессии#Религии#Школьники#Воспитание#Православные священники
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Сегодня, 11:27
Специалисты Белгородэнерго стали лауреатами конкурса «Инженер года-2022»
Сегодня, 08:28
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО
Сегодня, 05:43
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45