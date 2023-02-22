Белгородские учёные работают над «Чёрной книгой флоры»

За несколько лет учёные уже нашли 35 видов вредоносных растений. Из них 14 — чужеродные для нашей местности. По словам директора центра Валерия Тохтаря, эти растения могут вытеснять редкие виды местной флоры, а также снижать урожайность сельского хозяйства.