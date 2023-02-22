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Белгородские учёные работают над «Чёрной книгой флоры»

22 февраля 2023, 08:31
Фото: Telegram-канал "Пегасий БелГУ"
Над исследованием в рамках профильного нацпроекта работают учёные Белгородского госуниверситета. В «Чёрной книге» соберут вредоносные чужеродные растения, сообщили в Telegram-канале вуза.

Сотрудники научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ „БелГУ“» работают над созданием «Чёрной книги флоры Белгородской области» в рамках нацпроекта «Наука». В неё войдут виды, которые не являются «родными» для региона и наносят вред его экосистеме.

За несколько лет учёные уже нашли 35 видов вредоносных растений. Из них 14 — чужеродные для нашей местности. По словам директора центра Валерия Тохтаря, эти растения могут вытеснять редкие виды местной флоры, а также снижать урожайность сельского хозяйства.

Кроме этого, растения-вредители привлекают и вредных насекомых, например, американского хвойного клопа и самшитовую огнёвку.

Интересно, что растения попадают к нам из североамериканской, азиатской и европейской частей мира с грузами. Климатические изменения способствуют их адаптации.

Учёные будут постоянно пополнять «Чёрную книгу». Узнать о вредоносных растениях можно будет на портале «Флора России», который объединяет наблюдения исследователей со всей страны.

Из-за экзотических растений в Белгородской области появились новые опасные вредители
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#Ольга Аксёнова#Нацпроект#Учёные#Чёрная книга флоры#Растения-вредители#Наука#Белгородская область#БелГУ
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