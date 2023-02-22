Белгородские учёные работают над «Чёрной книгой флоры»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Сотрудники научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ „БелГУ“» работают над созданием «Чёрной книги флоры Белгородской области» в рамках нацпроекта «Наука». В неё войдут виды, которые не являются «родными» для региона и наносят вред его экосистеме.
За несколько лет учёные уже нашли 35 видов вредоносных растений. Из них 14 — чужеродные для нашей местности. По словам директора центра Валерия Тохтаря, эти растения могут вытеснять редкие виды местной флоры, а также снижать урожайность сельского хозяйства.
Кроме этого, растения-вредители привлекают и вредных насекомых, например, американского хвойного клопа и самшитовую огнёвку.
Интересно, что растения попадают к нам из североамериканской, азиатской и европейской частей мира с грузами. Климатические изменения способствуют их адаптации.
Учёные будут постоянно пополнять «Чёрную книгу». Узнать о вредоносных растениях можно будет на портале «Флора России», который объединяет наблюдения исследователей со всей страны.