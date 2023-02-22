Белгородские студенты искали идеи для стартапов на заводе «ОМК Энергомаш»

«Одна из миссий современного университета — превращение идей в технологии и их коммерциализация. Акселератор БГТУ им. В. Г. Шухова — один из витков этого механизма. Сегодня университетская экосистема должна быть направлена и на развитие у студентов предпринимательских навыков», — отметил ректор Белгородского технологического университета им. Шухова Сергей Глаголев.