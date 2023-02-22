Белгородские студенты искали идеи для стартапов на заводе «ОМК Энергомаш»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Молодые люди прошли обучение в акселерационной программе и теперь разрабатывают стартапы.
«ОМК Энергомаш» является партнером этой студенческой акселерационной программы. Молодые люди посетили заводские производства и узнали, какие технологические задачи сейчас есть на предприятии.
«Благодаря акселерационным программам студенты набираются опыта, учатся решать задачи в команде, представлять свои идеи. Эти знания точно пригодятся в их будущей работе. Будем рады, если студенты технологического университета предложат свои идеи и для наших производств. Мы заинтересованы в привлечении именно такой активной и инициативной молодежи», — рассказал начальник управления маркетинга «ОМК Энергомаш» Андрей Акелькин.
Завод ОМК нескольких лет сотрудничает с Белгородским технологическим университетом имени Шухова. Студенты проходят стажировку и практику на предприятии.
«Одна из миссий современного университета — превращение идей в технологии и их коммерциализация. Акселератор БГТУ им. В. Г. Шухова — один из витков этого механизма. Сегодня университетская экосистема должна быть направлена и на развитие у студентов предпринимательских навыков», — отметил ректор Белгородского технологического университета им. Шухова Сергей Глаголев.