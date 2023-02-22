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Белгородские джиперы из приграничья преодолели «Урицкий рубеж»

22 февраля 2023, 07:57
Фото: Алексей Лысиков / vk.com/anisotropy
автомобиль участников из Шебекинского горокруга
В Орловской области прошел трофи-рейд, посвящённый Дню Защитника Отечества. Покорять бездорожье отправились и белгородцы, пишет «Орелtimes».

В Урицкий район Орловской области 18 февраля на трофи-рейд приехали не только местные джиперы, но и из Курской, Брянской и Белгородской областей. Они боролись за призы главы района, пишет издание.

Соревнования провели ко Дню защитника Отечества и в поддержку бойцов специальной военной операции. Сложные погодные условия только добавили экстрима.

Журналисты «Вести. Орёл» пообщались с белгородцами, прибывшими для участия на трофи-рейд. Братья Никита и Николай Величенко живут в Шебекино и на своём внедорожнике возят гуманитарный груз в зону СВО. Мужчины рассказали, что их населённый пункт постоянно находится под обстрелами со стороны ВСУ.

Видео: "Вести-Орёл"
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#Ольга Аксёнова#Видео#Джиперы#Трофи рейд#Спорт#Белгородская область#Шебекино#Орловская область
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