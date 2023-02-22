Белгородские джиперы из приграничья преодолели «Урицкий рубеж»

Журналисты «Вести. Орёл» пообщались с белгородцами, прибывшими для участия на трофи-рейд. Братья Никита и Николай Величенко живут в Шебекино и на своём внедорожнике возят гуманитарный груз в зону СВО. Мужчины рассказали, что их населённый пункт постоянно находится под обстрелами со стороны ВСУ.