Белгородские джиперы из приграничья преодолели «Урицкий рубеж»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Урицкий район Орловской области 18 февраля на трофи-рейд приехали не только местные джиперы, но и из Курской, Брянской и Белгородской областей. Они боролись за призы главы района, пишет издание.
Соревнования провели ко Дню защитника Отечества и в поддержку бойцов специальной военной операции. Сложные погодные условия только добавили экстрима.
Журналисты «Вести. Орёл» пообщались с белгородцами, прибывшими для участия на трофи-рейд. Братья Никита и Николай Величенко живут в Шебекино и на своём внедорожнике возят гуманитарный груз в зону СВО. Мужчины рассказали, что их населённый пункт постоянно находится под обстрелами со стороны ВСУ.