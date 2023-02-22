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Авария оставила жителей Старого Оскола без воды на полдня

22 февраля 2023, 09:50
Фото: 1MI
Жители нескольких микрорайонов Старого Оскола ждали воду с вечера 21 февраля до утра 22 февраля. Причиной стала серьёзная авария на трубопроводе, сообщил глава округа Андрей Чесноков в своём Telegram-канале.

На Комсомольском проспекте в районе дома № 81 в Старом Осколе полностью вышел из строя трёхметровый участок водопроводной трубы. Порыв произошёл около пяти часов вечера 21 февраля.

Без холодной и горячей воды остались жители микрорайонов Студенческий, Парковый, Интернациональный, Горняк и бульвара Дружбы. На время ремонта в городе организовали подвоз воды.

Коммунальщики планировали устранить аварию к 20:00, но что-то пошло не так и работы затянулись на всю ночь. Количество машин для подвоза воды увеличили.

О завершении ремонтных работ Чесноков сообщил только утром 22 февраля.

Крупная коммунальная авария оставила Старый Оскол без горячей и холодной воды
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#Ольга Аксёнова#Отключение воды#Порыв#Город#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков
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