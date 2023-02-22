Авария оставила жителей Старого Оскола без воды на полдня

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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На Комсомольском проспекте в районе дома № 81 в Старом Осколе полностью вышел из строя трёхметровый участок водопроводной трубы. Порыв произошёл около пяти часов вечера 21 февраля.
Без холодной и горячей воды остались жители микрорайонов Студенческий, Парковый, Интернациональный, Горняк и бульвара Дружбы. На время ремонта в городе организовали подвоз воды.
Коммунальщики планировали устранить аварию к 20:00, но что-то пошло не так и работы затянулись на всю ночь. Количество машин для подвоза воды увеличили.
О завершении ремонтных работ Чесноков сообщил только утром 22 февраля.