Арт-объекты для Масленицы на Соборной площади в Белгороде обойдутся в 1,1 млн рублей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Согласно документам госзакупки, дирекция фестивалей Белгорода заключила контракт, согласно которому исполнитель должен изготовить арт-объекты для празднования Масленицы на Соборной площади в Белгороде. На эти цели выделили 1,1 млн рублей.
Исполнитель изготовит четыре русских лошадки (по 140 тысяч рублей каждая), пять чучел (28 тысяч рублей за единицу), 10 масленичных фигур на брусе (по 2800 рублей каждая) и мельницу за 450 тысяч рублей.
Контракт заключили с единственным поставщиком 20 февраля. Срок исполнения — до 7 марта.
Напомним, ранее стало известно, что Соборную площадь в Белгороде подготовят к Масленице за 370 тысяч рублей. Речь идёт о световом и звуковом обеспечении празднования.