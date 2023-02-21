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Published Сегодня, 11:01

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Военному коменданту объявят благодарность за защиту Белгорода

21 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI
За вклад в безопасность жителей Белгорода военному коменданту Андрею Гудинчуку объявят благодарность. Это следует из распоряжения председателя Белгородского совета.

В канун Дня защитника Отечества в Белгородском совете приняли решение выразить благодарность военному коменданту Белгорода Андрею Гудинчуку.

Его поблагодарят за личный вклад в безопасность горожан, многолетний добросовестный труд и профессионализм, следует из распоряжения. К благодарности полагается единовременная денежная выплата за счёт средств областного центра. 

Напомним, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества жителей Белгородской области ждут четыре выходных дня подряд.

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#Ольга Аксёнова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Горсовет#Благодарность#Военный комендант
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