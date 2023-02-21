Военному коменданту объявят благодарность за защиту Белгорода

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В канун Дня защитника Отечества в Белгородском совете приняли решение выразить благодарность военному коменданту Белгорода Андрею Гудинчуку.
Его поблагодарят за личный вклад в безопасность горожан, многолетний добросовестный труд и профессионализм, следует из распоряжения. К благодарности полагается единовременная денежная выплата за счёт средств областного центра.
Напомним, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества жителей Белгородской области ждут четыре выходных дня подряд.