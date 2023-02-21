Водителю ПАЗа пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы выпавшей пассажирки

Суд вновь изучил обстоятельства дела. Так, в 2019 году между ИП Гладкий и ЕТК был заключён контракт на перевозку пассажиров по 238-му маршруту. По договору ответственность за здоровье и состояние людей в салоне автобуса ложилась именно на перевозчика-исполнителя.