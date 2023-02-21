Водителю ПАЗа пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы выпавшей пассажирки

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Изначально с исковым заявлением в суд к ИП Гладкий Евгений обратилась Единая транспортная компания (ЕТК). Последняя хотела взыскать с оказавшего услуги водителя предпринимателя 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого упавшей по вине Гладкого пассажирки. Исковые требования ЕТК были удовлетворены в полном объёме.
Ответчик же счёл решение суда «незаконным и необоснованным», принятым «без учётов фактических обстоятельств дела». Была подана апелляционная жалоба.
Суд вновь изучил обстоятельства дела. Так, в 2019 году между ИП Гладкий и ЕТК был заключён контракт на перевозку пассажиров по 238-му маршруту. По договору ответственность за здоровье и состояние людей в салоне автобуса ложилась именно на перевозчика-исполнителя.
28 мая 2020 года Гладкий начал движение с открытыми дверьми, из-за чего пассажирка выпала из автобуса и получила вред здоровью средней тяжести. По данным пресс-службы УМВД, 56-летняя женщина смогла самостоятельно обратиться в больницу, а водитель с места ДТП предпочёл уехать.
Женщина направила иск в суд. По итогам дела с ЕТК было решено взыскать 250 тыс. рублей. Компания же взыскала деньги с ответственного за маршрут водителя.
Суд отметил, что ЕТК является заказчиком работ по договору, а не собственником или владельцем транспортного средства, так что прямая вина компании в причинении какого-либо вреда пассажиру отсутствует.
Таким образом, суд оставил апелляцию водителя без удовлетворения.