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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Водитель автобуса вышел подраться на дорогу в Белгороде

21 февраля 2023, 08:48
Фото: Bel.ru
Видео с дракой водителя автобуса и другого автомобилиста распространилось в социальных сетях. Утверждается, что произошло это на Михайловском шоссе в Белгороде.

На кадрах видно, что водитель якобы автобуса подошёл к чужой машине, открыл её дверь и начал избивать сидевшего за рулём автомобилиста. Из-за того, что съёмка велась из салона автобуса, рассмотреть подробности мешает грязное стекло: не видно ни лица водителя, ни лица того, на кого тот напал.

Предположительно, случилось это сегодня в Белгороде на Михайловском шоссе. По словам очевидцев, затеявший драку водитель управлял автобусом по маршруту 202. Последний курирует ООО «Маршрут».

Как «Бел.Ру» сообщили в диспетчерской службе компании, за 202 маршрут отвечают действительно они, но подробностей о драке они не знают, как и то, была ли она вообще. Пообещали передать номер журналиста бригадиру, а тот позвонит, «если будет необходимость». Пока ответного звонка мы не дождались.

Каких-либо других данных о случившемся пока нет.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1. Люди"

Отметим, что не так давно водителю ПАЗа из Белгорода пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы пассажирки: женщина выпала из салона автобуса из-за открытых во время движения дверей. 

Водителю ПАЗа пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы выпавшей пассажирки
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