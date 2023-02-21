Водитель автобуса вышел подраться на дорогу в Белгороде

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На кадрах видно, что водитель якобы автобуса подошёл к чужой машине, открыл её дверь и начал избивать сидевшего за рулём автомобилиста. Из-за того, что съёмка велась из салона автобуса, рассмотреть подробности мешает грязное стекло: не видно ни лица водителя, ни лица того, на кого тот напал.
Предположительно, случилось это сегодня в Белгороде на Михайловском шоссе. По словам очевидцев, затеявший драку водитель управлял автобусом по маршруту 202. Последний курирует ООО «Маршрут».
Как «Бел.Ру» сообщили в диспетчерской службе компании, за 202 маршрут отвечают действительно они, но подробностей о драке они не знают, как и то, была ли она вообще. Пообещали передать номер журналиста бригадиру, а тот позвонит, «если будет необходимость». Пока ответного звонка мы не дождались.
Каких-либо других данных о случившемся пока нет.
Отметим, что не так давно водителю ПАЗа из Белгорода пришлось заплатить ЕТК 250 тысяч рублей за травмы пассажирки: женщина выпала из салона автобуса из-за открытых во время движения дверей.