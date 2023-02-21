Водитель автобуса вышел подраться на дорогу в Белгороде

Как «Бел.Ру» сообщили в диспетчерской службе компании, за 202 маршрут отвечают действительно они, но подробностей о драке они не знают, как и то, была ли она вообще. Пообещали передать номер журналиста бригадиру, а тот позвонит, «если будет необходимость». Пока ответного звонка мы не дождались.