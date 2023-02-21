Владимир Путин заявил о возможности испытания российского ядерного оружия

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам президента, истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов США.
В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учётом того, что в США идёт разработка новых ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой связи Минобороны должно обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
Владимир Путин
Напомним, Путин также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении арсеналов ядерного оружия.