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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Владимир Путин заявил о возможности испытания российского ядерного оружия

21 февраля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Вопрос о ядерном оружии президент Владимир Путин поднял в ходе послания Федеральному Собранию. Он рассказал, в каком случае проведут испытания.

По словам президента, истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов США.

В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учётом того, что в США идёт разработка новых ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой связи Минобороны должно обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
Владимир Путин

Напомним, Путин также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении арсеналов ядерного оружия.

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#Кристина Семенчук#Ядерное оружие#Испытание#Сша#Спецоперация#Владимир Путин
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