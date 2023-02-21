Владимир Путин: Запад выпустил джинна из бутылки и погрузил целые регионы в хаос

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По словам Владимира Путина, в декабре 2021 года Россия официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но получила прямой отказ.
Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на агрессивные планы дана и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года всё уже готово к очередной кроваво-карательной акции на Донбассе.
Владимир Путин
Также Путин сообщил о попытках Запада атаковать Донбасс в 2015 году.
Всё это полностью противоречило принятым советом безопасности ООН документам. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк и Луганск, понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. Мы защищаем людей, свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть. Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос.
Владимир Путин