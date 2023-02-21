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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Владимир Путин: Запад выпустил джинна из бутылки и погрузил целые регионы в хаос

21 февраля 2023, 09:48
Фото: 1MI
21 февраля Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию.
Сюжет
СВО

По словам Владимира Путина, в декабре 2021 года Россия официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но получила прямой отказ.

Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на агрессивные планы дана и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года всё уже готово к очередной кроваво-карательной акции на Донбассе.
Владимир Путин

Также Путин сообщил о попытках Запада атаковать Донбасс в 2015 году.

Всё это полностью противоречило принятым советом безопасности ООН документам. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк и Луганск, понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. Мы защищаем людей, свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть. Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос.
Владимир Путин
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#Владимр путин#СВО#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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