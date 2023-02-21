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Updated Сегодня, 15:30

В небе сбили ракеты, а немцев предостерегают от поездок в Белгород: итоги дня

21 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Над Шебекинским горокругом сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У», МИД ФРГ призывает своих граждан не ехать в Белгород, а в регионе наблюдается миграционная убыль.

Сбитые снаряды

В Минобороны РФ сообщили причины громких звуков в Белгородской области. Стало известно, что в Шебекинском горокруге сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Уточняется, что это произошло в районе сёл Большетроицкое и Караичное.

В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
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Рекомендации от МИД

МИД Германии предостерегает своих граждан от поездок в приграничный Белгород в ближайшее время. Аналогичные предостережения касаются Брянска, Курска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Краснодара — все они граничат с Украиной.

В сообщении ведомства отмечается, что поездки в Россию в ближайшее время не рекомендуются. Это связано с рядом мероприятий, в том числе в праздничные дни в честь 23 февраля.

В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни
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Миграционная убыль

Белгородцы уезжают из региона — Белгородстат сообщает о миграционной убыли. Она наблюдалась в период с января по ноябрь 2022 года и составила 9513 человек.

Из общего числа в другие регионы России уехали 4497 человек. В страны СНГ и другие государства отправились 5016 белгородцев. 

Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
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