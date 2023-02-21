В небе сбили ракеты, а немцев предостерегают от поездок в Белгород: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сбитые снаряды
В Минобороны РФ сообщили причины громких звуков в Белгородской области. Стало известно, что в Шебекинском горокруге сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Уточняется, что это произошло в районе сёл Большетроицкое и Караичное.
Рекомендации от МИД
МИД Германии предостерегает своих граждан от поездок в приграничный Белгород в ближайшее время. Аналогичные предостережения касаются Брянска, Курска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Краснодара — все они граничат с Украиной.
В сообщении ведомства отмечается, что поездки в Россию в ближайшее время не рекомендуются. Это связано с рядом мероприятий, в том числе в праздничные дни в честь 23 февраля.
Миграционная убыль
Белгородцы уезжают из региона — Белгородстат сообщает о миграционной убыли. Она наблюдалась в период с января по ноябрь 2022 года и составила 9513 человек.
Из общего числа в другие регионы России уехали 4497 человек. В страны СНГ и другие государства отправились 5016 белгородцев.