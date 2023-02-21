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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни

21 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Министерство рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Белгород и другие российские города, граничащие с Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

Немцев предостерегают от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В МИД Германии советуют гражданам страны отказаться от поездок в указанные города в период до 26 февраля.

Согласно сообщению, граждан ФРГ предостерегают от поездок в РФ и просят их соблюдать осторожность в ближайшие дни. Как отмечается в обращении, поездки в Россию не рекомендуются.

С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, в том числе праздничные дни 23 и 24 февраля. В это время следует быть особенно осторожными и избегать скопления людей, заключили в МИД.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Курск#Брянск#Воронеж#Общество#Спецоперация#Мид
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