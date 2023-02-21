В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Немцев предостерегают от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В МИД Германии советуют гражданам страны отказаться от поездок в указанные города в период до 26 февраля.
Согласно сообщению, граждан ФРГ предостерегают от поездок в РФ и просят их соблюдать осторожность в ближайшие дни. Как отмечается в обращении, поездки в Россию не рекомендуются.
С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, в том числе праздничные дни 23 и 24 февраля. В это время следует быть особенно осторожными и избегать скопления людей, заключили в МИД.