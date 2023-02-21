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В финале конкурса «Лучник Future» за звание лучшего будут бороться 20 проектов

21 февраля 2023, 15:58
Объявлены коллективы, которые будут бороться за главный приз всероссийского конкурса студенческих команд по развитию общественных связей «Лучник Future». На основании оценок жюри удалось выявить 20 наиболее сильных проектов.

Как сообщает inkazan.ru, 18 проектов вышли в финал по итогам федерального конкурса «Лучник Future», еще два попали в список благодаря успешному участию в региональных состязаниях. В шорт-лист внесли команды москвичей, петербуржцев, нижегородцев, красноярцев, челябинцев, уфимцев, нижневартовцев.

Очередной этап конкурса пройдет 3 марта в онлайн-формате. Учащиеся вузов презентуют свои решения шести реальных PR-кейсов от партнеров конкурса «Лучник Future».

В категории «Лучшее решение бизнес-задачи для Московского метрополитена» заявлены студенческие коллективы PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет), SOUP (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «PRактики» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума доноров» поборются команды «5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет), PROOF (Южно-Уральский государственный университет), «Авантюристки» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).

В номинации «Лучшее решение задачи для «Ситикард» за звание самой успешной команды сразятся QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «PR-кошечки» (Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского).

Команды перспективной молодежи «KEYc» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «ССPR – Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет), PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) будут конкурировать между собой в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК».

За победу в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» поспорят коллективы «Киты» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), «3000000» (Санкт-Петербургский государственный университет), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «Без PRеград» (Уфимский университет науки и технологий).

«Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» собственные инициативы попытаются найти «Ай, Вили!» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов), Studband (Сибирский федеральный университет).

Учредителем данной отраслевой награды выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором – коммуникационное агентство «JM Communications». Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.

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