В финале конкурса «Лучник Future» за звание лучшего будут бороться 20 проектов

Как сообщает inkazan.ru, 18 проектов вышли в финал по итогам федерального конкурса «Лучник Future», еще два попали в список благодаря успешному участию в региональных состязаниях. В шорт-лист внесли команды москвичей, петербуржцев, нижегородцев, красноярцев, челябинцев, уфимцев, нижневартовцев.