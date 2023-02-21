В финале конкурса «Лучник Future» за звание лучшего будут бороться 20 проектов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 15:59
Как сообщает inkazan.ru, 18 проектов вышли в финал по итогам федерального конкурса «Лучник Future», еще два попали в список благодаря успешному участию в региональных состязаниях. В шорт-лист внесли команды москвичей, петербуржцев, нижегородцев, красноярцев, челябинцев, уфимцев, нижневартовцев.
Очередной этап конкурса пройдет 3 марта в онлайн-формате. Учащиеся вузов презентуют свои решения шести реальных PR-кейсов от партнеров конкурса «Лучник Future».
В категории «Лучшее решение бизнес-задачи для Московского метрополитена» заявлены студенческие коллективы PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет), SOUP (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «PRактики» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума доноров» поборются команды «5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет), PROOF (Южно-Уральский государственный университет), «Авантюристки» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).
В номинации «Лучшее решение задачи для «Ситикард» за звание самой успешной команды сразятся QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «PR-кошечки» (Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского).
Команды перспективной молодежи «KEYc» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «ССPR – Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет), PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) будут конкурировать между собой в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК».
За победу в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» поспорят коллективы «Киты» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), «3000000» (Санкт-Петербургский государственный университет), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «Без PRеград» (Уфимский университет науки и технологий).
«Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» собственные инициативы попытаются найти «Ай, Вили!» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов), Studband (Сибирский федеральный университет).
Учредителем данной отраслевой награды выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором – коммуникационное агентство «JM Communications». Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.