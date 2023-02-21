В дачном посёлке Белгородской области обнаружили бешеное животное

Ранее случай бешенства выявили в селе Самарино Красногвардейского района. Это не первый случай вспышки опасного заболевания в районе.

До этого в муниципалитете обнаружили больную бешенством лису. Она стала седьмым заболевшим животным, которое выявили в Белгородской области с начала 2023 года.