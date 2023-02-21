В дачном посёлке Белгородской области обнаружили бешеное животное

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В садовом товариществе «Водник» Старого Оскола обнаружено бешеное животное. Очаг оказался рядом с одним из домов по улице Вишнёвой. Теперь в радиусе 500 метров от этого очага действует как минимум двухмесячный карантин.
Ветеринарам предстоит провести вакцинацию собак и котов, живущих в районе обнаружения больного животного. Также, согласно постановлению, территорию, где находилась инфицированная особь, должны обработать.
Ранее случай бешенства выявили в селе Самарино Красногвардейского района. Это не первый случай вспышки опасного заболевания в районе.
До этого в муниципалитете обнаружили больную бешенством лису. Она стала седьмым заболевшим животным, которое выявили в Белгородской области с начала 2023 года.