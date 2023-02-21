Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В дачном посёлке Белгородской области обнаружили бешеное животное

21 февраля 2023, 06:47
Фото: 1MI
В этот раз случай бешенства выявили в Старооскольском горокруге. Как следует из постановления губернатора, под карантин попала часть дачного посёлка.

В садовом товариществе «Водник» Старого Оскола обнаружено бешеное животное. Очаг оказался рядом с одним из домов по улице Вишнёвой. Теперь в радиусе 500 метров от этого очага действует как минимум двухмесячный карантин.

Ветеринарам предстоит провести вакцинацию собак и котов, живущих в районе обнаружения больного животного. Также, согласно постановлению, территорию, где находилась инфицированная особь, должны обработать.

Ранее случай бешенства выявили в селе Самарино Красногвардейского района. Это не первый случай вспышки опасного заболевания в районе.
До этого в муниципалитете обнаружили больную бешенством лису. Она стала седьмым заболевшим животным, которое выявили в Белгородской области с начала 2023 года.

В Белгородской области стало больше территорий с действующим карантином по бешенству
Узнать подробнее
Читайте также:
Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской областиЗа месяц в Белгородской области выявили пять очагов бешенстваВ приграничье Белгородской области ввели карантин из-за бешенства
#Ольга Аксёнова#Бешенство#Карантин#Общество#Белгородская область#Старый Оскол
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни
Сегодня, 07:20
Участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода
Сегодня, 09:49
Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
Вчера, 08:53
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина
Сегодня, 09:07