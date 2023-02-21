В белгородской школе почтили память погибшего в СВО выпускника

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Евгений Харьковский проживал в Волоконовском районе, окончил Покровску среднюю школу. В сентябре прошлого года его мобилизовали и отправили в зону боевых действий.
30 октября парень погиб в селе Червонопоповка, где выполнял боевые задачи.
В память о белгородце в школе открыли «Парту Героя», на которой стоит его фотография. Первыми сели за парту победители муниципальных конкурсов, форумов, отличники учёбы.
«Подрастающее поколение должно знать имена настоящих героев, которые каждый день рискуют жизнью и совершают подвиги ради мира на нашей земле», — отметил Бикетов