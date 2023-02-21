Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В белгородской школе почтили память погибшего в СВО выпускника

21 февраля 2023, 14:08
Фото: страница Сергея Бикетова в ВК
Парту с фотографией Евгения Харьковского установили в Покровской школе. Боец погиб в селе Червонопоповка при выполнении боевых задач, рассказал на своей странице глава Волоконовского района Сергей Бикетов.
Сюжет
СВО

Евгений Харьковский проживал в Волоконовском районе, окончил Покровску среднюю школу. В сентябре прошлого года его мобилизовали и отправили в зону боевых действий.

30 октября парень погиб в селе Червонопоповка, где выполнял боевые задачи.

В память о белгородце в школе открыли «Парту Героя», на которой стоит его фотография. Первыми сели за парту победители муниципальных конкурсов, форумов, отличники учёбы.

«Подрастающее поколение должно знать имена настоящих героев, которые каждый день рискуют жизнью и совершают подвиги ради мира на нашей земле», — отметил Бикетов

Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВОПод Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской областиБелгородец с вагнеровским «Чёрным крестом» и Орденом Мужества погиб на Украине
#Ольга Аксёнова#Парта героя#Боец#Погибший#Военнослужащий#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Волоконовский район#Сергей бикетов
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
Сегодня, 11:50
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11