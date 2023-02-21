В Белгородской области за год родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек

Увеличилось в 2022 году количество заключённых браков. В прошлом году их зарегистрировали почти 11,3 тыс. — на 17,3% больше, чем в 2021 году. Общий коэффициент брачности вырос на 17,5% и составил 7,4 на 1 тыс. человек. Количество разводов при этом немного уменьшилось. Их в прошлом году в регионе зарегистрировали около 6,6 тыс. — на 1,3% меньше показателя 2021 года.