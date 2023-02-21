В Белгородской области за год родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:20
В 2022 году число умерших в Белгородской области снизилось на 22,4% — почти на 6,3 тыс. человек. Всего за прошедшие 12 месяцев скончались 21,8 тыс. человек.
Общий коэффициент смертности составил 14,3 умерших на 1 тыс. человек населения и уменьшился на 21,9% по сравнению с 2021 годом.
При этом Белгород в регионе стал одним из лидеров по снижению смертности — она уменьшилась на 22,7%. Лучший показатель у Грайворонского горокруга — 29,9%. Также в лидерах Старооскольский и Губкинский округа — на 24,6% и 24,3% соответственно.
Родилось в области в 2022 году почти 10,9 тыс. детей. Первенцы от общего числа родившихся составили 41,3%, вторые дети — 36,6%, третьи — 15,5%, четвёртые и более — 6,5%. Общий коэффициент рождаемости в прошлом году составил 7,1 родившихся на 1 тыс. человек населения.
Увеличилось в 2022 году количество заключённых браков. В прошлом году их зарегистрировали почти 11,3 тыс. — на 17,3% больше, чем в 2021 году. Общий коэффициент брачности вырос на 17,5% и составил 7,4 на 1 тыс. человек. Количество разводов при этом немного уменьшилось. Их в прошлом году в регионе зарегистрировали около 6,6 тыс. — на 1,3% меньше показателя 2021 года.
Также сообщается, что в регионе, по предварительным данным, на 1 января 2023 года проживало чуть более 1,5 млн человек. 989,8 тыс. человек (65,3%) — жители городской черты, ещё 524,9 тыс. человек (34,7%) проживают в сельской местности.