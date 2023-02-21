В Белгородской области ищут ушедшего неделю назад в тапках мужчину

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
С 15 февраля в Старом Осколе идут поиски пропавшего без вести 31-летнего Новикова Сергея Сергеевича. Из ориентировки следует, что рост мужчины — 170 см, он нормального телосложения, у жителя региона русые волосы.
Пропавший был одет в тёмно-синий жилет, серую кофту с капюшоном, чёрные штаны с белыми полосками по бокам и чёрные тапки.
Волонтёры поисково-спасательного отряда просят сообщить любую информацию о мужчине по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее стало известно, что пропавшего без вести жителя Белгорода нашли мёртвым. В день исчезновения парень был в футболке и шортах, несмотря на холод.