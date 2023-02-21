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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:02

В Белгородской области ищут ушедшего неделю назад в тапках мужчину

21 февраля 2023, 12:00
Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
Без вести пропал 31-летний оскольчанин. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчину не видели с 15 февраля.

С 15 февраля в Старом Осколе идут поиски пропавшего без вести 31-летнего Новикова Сергея Сергеевича. Из ориентировки следует, что рост мужчины — 170 см, он нормального телосложения, у жителя региона русые волосы.

Пропавший был одет в тёмно-синий жилет, серую кофту с капюшоном, чёрные штаны с белыми полосками по бокам и чёрные тапки.

Волонтёры поисково-спасательного отряда просят сообщить любую информацию о мужчине по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее стало известно, что пропавшего без вести жителя Белгорода нашли мёртвым. В день исчезновения парень был в футболке и шортах, несмотря на холод.

Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
Пропавшего молодого белгородца нашли мёртвым
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