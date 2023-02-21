В Белгороде с начала февраля не могут найти мужчину со спортивной сумкой

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Белгороде ищут без вести пропавшего 47-летнего Александра Доценко. Его местонахождение неизвестно с 9 февраля 2023 года.
Приметы пропавшего белгородца: рост — 185 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые с сединой.
Белгородец был одет в сине-красную куртку с капюшоном, чёрные болоньевые штаны, тёмно-синие ботинки. С собой у мужчины была серая спортивная сумка.
Если у кого-либо есть информация о пропавшем, волонтёры «Лиза Алерт» просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или 112.
Напомним, в Белгородской области с 15 февраля ищут пропавшего без вести 31-летнего старооскольца Сергея Новикова. Мужчина ушёл в тапочках по холодной погоде.