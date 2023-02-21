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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Белгороде с начала февраля не могут найти мужчину со спортивной сумкой

21 февраля 2023, 15:02
Фото: группа отряда «Лиза Алерт» в соцсети
Пропавшего без вести белгородца ищут с 9 февраля. В группе отряда «Лиза Алерт» в соцсети сообщили основные приметы пропавшего.

В Белгороде ищут без вести пропавшего 47-летнего Александра Доценко. Его местонахождение неизвестно с 9 февраля 2023 года.

Приметы пропавшего белгородца: рост — 185 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые с сединой.

Белгородец был одет в сине-красную куртку с капюшоном, чёрные болоньевые штаны, тёмно-синие ботинки. С собой у мужчины была серая спортивная сумка.

Если у кого-либо есть информация о пропавшем, волонтёры «Лиза Алерт» просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или 112.

Напомним, в Белгородской области с 15 февраля ищут пропавшего без вести 31-летнего старооскольца Сергея Новикова. Мужчина ушёл в тапочках по холодной погоде.

Фото: группа отряда «Лиза Алерт» в соцсети
В Белгородской области ищут ушедшего неделю назад в тапках мужчину
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#Ольга Аксёнова#Поиск#Лиза Алерт#Пропавший без вести#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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