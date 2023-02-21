В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации

Помимо этого, в документ внесли список организаций, которые займутся перевозкой людей в случае объявления эвакуации в военное время. В общей сложности в этот список вошли 26 учреждений, предприятий и компаний. В их числе — перевозчики, в частности, ЕТК, ООО «Маршрут», ООО «Белгородский пассажирский транспорт» и т. д.