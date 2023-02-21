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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации

21 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI
В число пунктов входят образовательные учреждения и ряд городских предприятий. Соответствующий документ опубликовала мэрия.

Мэрия Белгорода представила обновлённый перечень сборных эвакуационных пунктов. В их числе — школы, университеты и ряд городских предприятий. Всего в список вошли 44 пункта.

Фото: скриншот из постановления мэрии Белгорода

Помимо этого, в документ внесли список организаций, которые займутся перевозкой людей в случае объявления эвакуации в военное время. В общей сложности в этот список вошли 26 учреждений, предприятий и компаний. В их числе — перевозчики, в частности, ЕТК, ООО «Маршрут», ООО «Белгородский пассажирский транспорт» и т. д.

В документе указано, что в случаях, когда проводится эвакуация детей, обязательным станет сопровождение транспорта сотрудниками ГИБДД. После проведения эвакуационных мероприятий на сборных пунктах транспорт используется для вывоза материальных и культурных ценностей.

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