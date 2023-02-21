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В Белгороде мэрия изымет участок и квартиры в аварийном доме под муниципальные нужды

21 февраля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Распоряжение об изъятии трёх жилых помещений и участка под аварийным домом на Нагорной, 36 опубликовала городская администрация.

Мэрия Белгорода заберёт на муниципальные нужды три жилых помещения в аварийном доме и участок под ним. Речь о доме № 36 по улице Нагорной. Согласно документу, изымут помещения площадями 26,4 кв. м, 21,3 кв. м, 28,7 кв. м.

Дом на Нагорной, 36 признали аварийным в июне 2018 года. Жителям необходимо было отселиться. Затем собственников здания попросили снести его в течение года.

Напомним, для белгородцев из аварийного дома приобрели квартиру. Её передали из собственности области в муниципальную. Ещё две квартиры до этого купили на улицах 60 лет Октября и Шершнёва.

Для белгородцев из аварийного дома на улице Нагорной приобрели ещё одну квартиру
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Аварийный дом#Квартиры#Участок#Изъятие#Муниципальные нужды
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