В Белгороде мэрия изымет участок и квартиры в аварийном доме под муниципальные нужды

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Мэрия Белгорода заберёт на муниципальные нужды три жилых помещения в аварийном доме и участок под ним. Речь о доме № 36 по улице Нагорной. Согласно документу, изымут помещения площадями 26,4 кв. м, 21,3 кв. м, 28,7 кв. м.
Дом на Нагорной, 36 признали аварийным в июне 2018 года. Жителям необходимо было отселиться. Затем собственников здания попросили снести его в течение года.
Напомним, для белгородцев из аварийного дома приобрели квартиру. Её передали из собственности области в муниципальную. Ещё две квартиры до этого купили на улицах 60 лет Октября и Шершнёва.