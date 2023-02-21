Участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По словам президента, служба в зоне СВО связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками, риском для здоровья и жизни.
Считаю необходимым установить для мобилизованных и для всех участков СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможности навестить семьи, побыть рядом с родными людьми.
Владимир Путин
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек.