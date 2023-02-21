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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода

21 февраля 2023, 09:49
Фото: 1MI
Мера коснётся мобилизованных граждан и добровольцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
Сюжет
СВО

По словам президента, служба в зоне СВО связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками, риском для здоровья и жизни.

Считаю необходимым установить для мобилизованных и для всех участков СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможности навестить семьи, побыть рядом с родными людьми.
Владимир Путин

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек.

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#Кристина Семенчук#СВО#Отпуск#Мобилизованные#Путин#Спецоперация#Белгородская область#Владимир Путин
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