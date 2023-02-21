У белгородки по квартире пошли трещины из-за плохого ремонта крыши в многоэтажке

Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
В прокуратуру Новооскольского городского округа обратилась белгородка с жалобой на одну из управляющих компаний. По её словам, из-за некачественного ремонта по её квартире пошли трещины, но в УК на её заявления никак не реагируют.
Выяснилось, что ООО «Центральное» недостаточно качественно отремонтировали крышу над квартирой жительницы многоквартирного дома. Из-за этого в квартире женщины образовались трещины, а кровельное покрытие вспучилось.
После заявления УК устранила нарушения и заново отремонтировала крышу.
Кроме того, в адрес генерального директора ООО «Центральное» внесли представление. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Санкции предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.