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Posted Сегодня, 21:05

Published Сегодня, 21:05

Modified Сегодня, 21:07

Updated Сегодня, 21:07

У белгородки по квартире пошли трещины из-за плохого ремонта крыши в многоэтажке

20 февраля 2023, 21:05
Фото: pxhere.com
Также произошло вспучивание кровельного покрытия, из-за чего атмосферные осадки попадают в квартиру женщины.

В прокуратуру Новооскольского городского округа обратилась белгородка с жалобой на одну из управляющих компаний. По её словам, из-за некачественного ремонта по её квартире пошли трещины, но в УК на её заявления никак не реагируют.

Выяснилось, что ООО «Центральное» недостаточно качественно отремонтировали крышу над квартирой жительницы многоквартирного дома. Из-за этого в квартире женщины образовались трещины, а кровельное покрытие вспучилось.

После заявления УК устранила нарушения и заново отремонтировала крышу.

Кроме того, в адрес генерального директора ООО «Центральное» внесли представление. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Санкции предусматривают штраф до 50 тысяч рублей.

Белгородскую УК наказали за завышенную плату по содержанию жилья
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#Александра Склярова#Ремонт#Управляющая компания#Прокуратура#Происшествия#Новооскольский горокруг
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