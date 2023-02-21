Страхование от несчастных случаев: для себя и для детей

Posted 21 февраля 15:49
Published 21 февраля 15:49
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Что входит в страховку
Этот вид страхования позволяет защитить самых маленьких — ваших детей — и получить компенсацию, если человек в результате травмы лишился возможности работать или ушел из жизни.
К несчастным случая, в частности, относятся:
Риски и выплаты
Обязанность выплатить компенсацию у страховщика возникает при наступлении последствий несчастного случая. Самый печальный исход — смерть застрахованного.
Утрата трудоспособности, за которую положена выплата, бывает разной:
Все эти варианты можно включить в полис вместе или в различных комбинациях.
Не любая ситуация рассматривается как страховой случай. За возмещением можно обратиться, если риск прописан в договоре, сам инцидент — результат воздействия внешних факторов, а повреждения не были преднамеренными.
Например, если выяснится, что человек пострадал в момент совершения преступления или отравился алкоголем, выплату получить не получится. Не смогут рассчитывать на деньги и те, кто причинил вред своему здоровью умышленно или отказался от медицинской помощи, и это привело к тяжелым последствиям. Также полис не распространяется на лечение острых и хронических заболеваний.
Особенности страхования от несчастных случаев
Вы можете сами определять, когда будет действовать страховая защита: хотите ли вы, чтобы полис работал 24 часа в сутки или только в период, когда вы работаете или учитесь. Возможно, вам нужна защита, когда вы едете на работу или возвращаетесь домой.
Размер выплаты при наступлении страхового случая рассчитывается в процентах от страховой суммы и зависит от серьезности травмы.
* При расчете стоимости полиса размер экономии рассчитывается индивидуально и может отличаться от указанного.
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