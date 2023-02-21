«Спасают от осколков»: почему белгородцы против вырубки деревьев

Posted 21 февраля 17:01
Published 21 февраля 17:01
Modified 21 февраля 17:03
Updated 21 февраля 17:03
К мэру Белгорода Валентину Демидова местная жительница обратилась с просьбой остановить вырубку и кронирование живых деревьев — чтобы они оберегали людей от осколков боеприпасов.
Не кажется ли вам, что на сегодняшний день нельзя вообще рубить и кронировать деревья, если они живые? Высокое дерево спасает от осколков.
Наталья, белгородка
Но градоначальник разочаровал женщину — деревья не перестанут вырубать. А всё потому, что живыми их никто не трогает, избавляются только от аварийных, мёртвых деревьев. А они скорее несут опасность для белгородцев, чем спасение.
Опасность аварийных деревьев как раз в том, что при непогоде есть риск обрыва веток, повреждения автомобилей и, что ещё хуже, травмирования людей.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Валентин Демидов также отметил, что перед кронированием или вырубкой всегда проводят комиссионное обследование каждого дерева. В таких проверках участвуют экологи и лесопатологи, что в очередной раз подтверждает неприкосновенность здоровых стволов.
Напомним, не так давно белгородцы были возмущены вырубкой посадки на берегу реки Гостёнка. Но там деревья тоже оказались аварийно-опасными.