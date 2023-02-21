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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Школы и больницы: Путин сообщил о расширении программы газификации в РФ

21 февраля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Программа газификации будет распространена и на социальные объекты: школы, больницы. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

По словам президента РФ Владимира Путина, запущенная ранее в стране программа газификации будет продлена и расширена.

Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники и больницы, фельдшерско-акушерские пункты. 
Владимир Путин

Таким образом, программа теперь действует на постоянной основе: перечисленные выше объекты и жители страны могут обращаться за подключением домов к газоснабжению.

Отметим, что сегодня президент Путин также предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО. Структуры фонда должны быть развёрнуты уже в этом году.

Кроме того, Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО
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