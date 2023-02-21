Школы и больницы: Путин сообщил о расширении программы газификации в РФ

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По словам президента РФ Владимира Путина, запущенная ранее в стране программа газификации будет продлена и расширена.
Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники и больницы, фельдшерско-акушерские пункты.
Владимир Путин
Таким образом, программа теперь действует на постоянной основе: перечисленные выше объекты и жители страны могут обращаться за подключением домов к газоснабжению.
Отметим, что сегодня президент Путин также предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО. Структуры фонда должны быть развёрнуты уже в этом году.
Кроме того, Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.