Самые дешёвые блины в ЦФО оказались в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся приготовить стопку из 20-25 тонких блинов. За основу был взят следующий рецепт:
Исходя из стоимости вышеуказанных продуктов на текущий год, стопка блинов в Белгородской области обойдётся примерно в 142 рубля. По данным издания, это самая низкая цена традиционного масленичного угощения в Центральном федеральном округе.
Дороже всего блины обойдутся для жителей столицы: москвичам придётся потратить 204 рубля. В среднем цены на блинный набор поднялись на 7% по России.
Вместе с тем в Белгородской области заметно выросли цены на другие продукты. Так, в регионе увеличились цены на огурцы. О причинах подорожания «Бел.Ру» сообщало ранее.