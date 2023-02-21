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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Самые дешёвые блины в ЦФО оказались в Белгородской области

21 февраля 2023, 12:53
Фото: 1MI
Эксперты подсчитали, во сколько жителям разных регионов обойдётся испечь стопку блинов. По данным «Орелtimes», в Белгородской области оказалось самое дешёвое в Центральном федеральном округе масленичное угощение.

Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся приготовить стопку из 20-25 тонких блинов. За основу был взят следующий рецепт:

  • литр молока;
  • 400 г муки;
  • четыре яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 25 г сахара;
  • 3 г соли.

Исходя из стоимости вышеуказанных продуктов на текущий год, стопка блинов в Белгородской области обойдётся примерно в 142 рубля. По данным издания, это самая низкая цена традиционного масленичного угощения в Центральном федеральном округе.

Дороже всего блины обойдутся для жителей столицы: москвичам придётся потратить 204 рубля. В среднем цены на блинный набор поднялись на 7% по России.

Вместе с тем в Белгородской области заметно выросли цены на другие продукты. Так, в регионе увеличились цены на огурцы. О причинах подорожания «Бел.Ру» сообщало ранее.

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