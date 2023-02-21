РЖД внесли представление за пользование беспилотником над Белгородом

Это привело должностное лицо регионального филиала РЖД к административной ответственности. В Белгороде около восстановительного поезда на путях запускали беспилотник, что запрещено в силу режима временного ограничения полётов на территории региона. Ввели его 24 февраля 2022 года — в день начала спецоперации. Исключение в этом вопросе связано только с воздушными судами госавиации РФ.