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Posted 21 февраля 19:35

Published 21 февраля 19:35

Modified 21 февраля 19:37

Updated 21 февраля 19:37

РЖД внесли представление за пользование беспилотником над Белгородом

21 февраля 2023, 19:35
Фото: 1MI
Квадрокоптер запускали в районе восстановительного поезда на станции Белгород, сообщили в региональной пресс-службе транспортной прокуратуры. Заранее свои действия не согласовали.

Это привело должностное лицо регионального филиала РЖД к административной ответственности. В Белгороде около восстановительного поезда на путях запускали беспилотник, что запрещено в силу режима временного ограничения полётов на территории региона. Ввели его 24 февраля 2022 года — в день начала спецоперации. Исключение в этом вопросе связано только с воздушными судами госавиации РФ.

Так, заранее пользование беспилотником не обсуждалось, разрешение на это действие РЖД, соответственно, не предоставляли. Из-за этого прокуратура внесла руководителю областного филиала представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Также на белгородца составили административный протокол по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства. Должностное лицо оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В Белгородской области начнут производить аккумуляторы для беспилотников
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#Кристина Семенчук#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Спецоперация#Беспилотник#Квадрокоптер#Ржд
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