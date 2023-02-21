РЖД внесли представление за пользование беспилотником над Белгородом

Posted 21 февраля 19:35
Published 21 февраля 19:35
Modified 21 февраля 19:37
Updated 21 февраля 19:37
Это привело должностное лицо регионального филиала РЖД к административной ответственности. В Белгороде около восстановительного поезда на путях запускали беспилотник, что запрещено в силу режима временного ограничения полётов на территории региона. Ввели его 24 февраля 2022 года — в день начала спецоперации. Исключение в этом вопросе связано только с воздушными судами госавиации РФ.
Так, заранее пользование беспилотником не обсуждалось, разрешение на это действие РЖД, соответственно, не предоставляли. Из-за этого прокуратура внесла руководителю областного филиала представление, которое сейчас находится на рассмотрении.
Также на белгородца составили административный протокол по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства. Должностное лицо оштрафовали на 50 тыс. рублей.