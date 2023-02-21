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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Россиян могут наказывать за недопуск газовщиков в дома

21 февраля 2023, 13:25
Фото: 1MI
В Госдуме рассматривают предложение об административной ответственности за недопуск в жилище газовщиков. По мнению главы Гильдии управляющих компаний Веры Москвиной, это решение правильное, так как поможет сохранить жизни, пишут «Народные новости».

За недопуск в квартиры и дома работников техобслуживания газового оборудования могут ввести административную ответственность. Такую инициативу рассматривают депутаты Госдумы.

Глава Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина отметила, что законопроект разработан пять лет назад, и если бы его приняли раньше, то это помогло избежать многих катастроф.

«Народные новости» напомнили о трагедиях в России, которые случились в декабре прошлого года. Тогда в ряде регионов произошли взрывы бытового газа во многоквартирных домах, что повлекло за собой множество жертв и пострадавших.

Москвина пояснила, что жители не пускают газовщиков в квартиры, когда есть нарушения. Таким образом, владельцы квартир подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни семей и соседей.

По словам эксперта, управляющие компании должны помочь в этом вопросе: если жители думают, что к ним пришли мошенники, а не сотрудники газовой службы, то лучше позвонить в диспетчерскую.

Законопроект обяжет жителей заключать договоры с той газовой компанией, с которой сотрудничает УК, пишет издание.

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#Ольга Аксёнова#Газовщик#Недопуск#Наказание#Административная ответственность
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