Россиян могут наказывать за недопуск газовщиков в дома

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
За недопуск в квартиры и дома работников техобслуживания газового оборудования могут ввести административную ответственность. Такую инициативу рассматривают депутаты Госдумы.
Глава Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина отметила, что законопроект разработан пять лет назад, и если бы его приняли раньше, то это помогло избежать многих катастроф.
«Народные новости» напомнили о трагедиях в России, которые случились в декабре прошлого года. Тогда в ряде регионов произошли взрывы бытового газа во многоквартирных домах, что повлекло за собой множество жертв и пострадавших.
Москвина пояснила, что жители не пускают газовщиков в квартиры, когда есть нарушения. Таким образом, владельцы квартир подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни семей и соседей.
По словам эксперта, управляющие компании должны помочь в этом вопросе: если жители думают, что к ним пришли мошенники, а не сотрудники газовой службы, то лучше позвонить в диспетчерскую.
Законопроект обяжет жителей заключать договоры с той газовой компанией, с которой сотрудничает УК, пишет издание.