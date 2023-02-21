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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении арсеналов ядерного оружия

21 февраля 2023, 10:59
Фото: 1MI
О приостановке Россией участия в договоре о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений и ядерного оружия СНВ-3 заявил во время обращения президент Владимир Путин.

Как сообщил Путин, представители НАТО выдвигают ультиматумы, которая Россия должна выполнять в одностороннем порядке, в то время как запад ведёт себя так, как «ему вздумается».

Это или верх лицемерия и цинизма, либо верх глупости. Идиотами их не назовёшь — они всё-таки умные люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные полигоны. В этой связи вынужден заявить, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегическом сдерживании наступательных вооружений. 
Владимир Путин

Путин отметил, что Россия не выходит из договора, а приостанавливает своё участие. Чтобы вернуться к разговорам, Россия должна понять, чего хотят США и Великобритания. 

Не стоит всем врать. Мы знаем всю подноготную. Истекают сроки годности к боевому применению отдельных ядерных боеприпасов. Некоторые деятели в Вашингтоне задумываются об испытаниях.
Владимир Путин

Путин также заявил о готовности проводить ядерные испытания в ответ на испытания США.

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