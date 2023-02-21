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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Ревнивый белгородец сломал нож, пока бил им соперника

21 февраля 2023, 06:11
Фото: 1MI
Женщина сначала жила с одним мужчиной, потом ушла к другому. Однако троица продолжала проводить время вместе за горячительными напитками. Одна из таких встреч закончилась поножовщиной, сообщили в пресс-службе белгородской прокуратуры.

Драма разыгралась между тремя жителями Белгородской области: 49-летняя женщина жила сначала с одним мужчиной, но затем у неё вспыхнули чувства к другому и она ушла к нему. Однако троица продолжала проводить время вместе за распитием алкоголя.

В один злополучный день компания отдыхала в комнате бывшего возлюбленного белгородки. Соседям поведение отдыхающих не понравилось, и они позвонили отцу мужчины. Пенсионер гостей выпроводил. Перед уходом экс-сожитель предложил женщине провести время с ним.

Такая идея действующему кавалеру не понравилась. Он схватил нож и нанёс конкуренту девять ранений по лицу и телу, а когда нож сломался, пустил в ход кулаки.

Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему, но его здоровью нанесён тяжкий вред. Нападавший признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и осужден к трём годам лишения свободы в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

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