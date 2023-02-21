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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Белгороде

21 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Белгороде
Сроки проведения ЕГЭ-2023 в Белгороде и других регионах были утверждены совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Подробная информация — в нашем материале.
Сюжет
ЕГЭ

Итоги ЕГЭ-2023 требуются при поступлении в вузы. Для успешного окончания школы и получения аттестата достаточно сдать только русский язык и математику. Другие дисциплины выбираются по желанию в неограниченном количестве. Можно сдавать любые предметы, которые требуются для подачи документов в профильную учебную организацию.

Основное преимущество такого типа экзамена в том, что абитуриенты из любых регионов РФ получают равные права на подачу документов и зачисление в вузы. Помимо этого, можно направить свои данные сразу в несколько организаций, если нет уверенности в зачислении на определенную специальность.

Задания первых двух частей экзамена проверяются с использованием компьютера, задания третьей части оценивают независимые специалисты. Это дает возможность максимально объективно оценить результаты ЕГЭ-2023 в Белгороде и других городах РФ.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Белгороде
Фото: 1MI

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

Перед тем как начать подготовку к написанию выпускных работ, рекомендовано заранее выбрать дополнительные предметы. Для получения хороших результатов лучше начать подготовку в 10-м или начале 11-го класса. Помимо этого, стоит уточнить, какой минимальный балл требуется для поступления в вуз.

Расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде было установлено Приказом от 16.11.2022 № 989/1143:

  • 26 мая (пятница) — география, литература, химия;
  • 29 мая (понедельник) — русский язык;
  • 1 июня (четверг) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 5 июня (понедельник) — история, физика;
  • 8 июня (четверг) — обществознание;
  • 13 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), за исключением раздела «Говорение», биология;
  • 16 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), раздел «Говорение»;
  • 17 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), раздел «Говорение»;
  • 19 июня (понедельник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 20 июня (вторник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Для качественной подготовки к ЕГЭ-2023 рекомендуется использовать демонстрационный вариант заданий по всем предметам, который можно найти на сайте ФИПИ.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ в Белгороде

Воспользоваться резервными днями для написания ЕГЭ-2023 в Белгороде разрешается, если учащийся не смог набрать наименьший требуемый балл по обязательной дисциплине. Также этим временем можно воспользоваться в случаях, когда совпали даты сдачи дополнительных дисциплин, если выпускник не смог прибыть в пункт проведения экзамена или покинул его по уважительной причине.

Резервное расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде:

  • 22 июня — русский язык;
  • 23 июня — география, литература, иностранные языки (устная часть);
  • 26 июня — базовая и профильная математика;
  • 27 июня — иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и ИКТ;
  • 28 июня — обществознание, химия;
  • 29 июня — история, физика;
  • 1 июля — по всем предметам.

Отмечается, что в резервные дни сдают экзамен лица, результаты которых были аннулированы, в случае подачи апелляции и ее удовлетворения. Важно, что на экзамены запрещено проносить с собой средства связи — телефоны, планшеты и т. д. Нельзя пользоваться диктофоном и фотоаппаратами, конспектами и справочниками. При нарушении правил проведения аттестации есть риск удаления с экзамена и аннулирования результатов.

Резервные дни ЕГЭ в Белгороде
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Досрочно, то есть ранее основного срока, могут сдать экзамены выпускники, которые полностью освоили учебный план. К аттестации допускаются учащиеся, которые получили разрешение от педсовета образовательной организации.

Расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде в досрочный период:

  • 20 марта — география, литература;
  • 23 марта — русский язык;
  • 27 марта — математика базового и профильного уровня;
  • 30 марта — иностранные языки (письменная часть), биология, физика;
  • 3 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 6 апреля — обществознание, информатика и ИКТ;
  • 10 апреля — история, химия.

Обычно досрочно сдают ЕГЭ некоторые спортсмены и учащиеся в колледжах, вечерних школах. Такое право предоставляется выпускникам прошлых лет, лицам с ограничениями по здоровью и некоторым другим категориям.

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: obrnadzor.gov.ru

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Белгороде

Для написания выпускных работ ЕГЭ-2023 в Белгороде выделено четыре дня. Так, 12 апреля можно сдавать экзамен по географии, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку (устную часть), истории. Спустя двое суток, 14 апреля, выпускники пишут работы по иностранному языку (письменную часть), литературе, физике, обществознанию и биологии.

Что касается обязательных дисциплин, русский язык можно будет написать 17 апреля, а базовую и профильную математику — 19 апреля. Важно, что продолжительность экзаменов составляет не более 3 часов 55 минут.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Белгороде
Фото: obrnadzor.gov.ru

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Белгороде

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Белгороде досрочно или в резервные дни основного периода аттестации. Отмечается, что для успешной сдачи предметов следует начать подготовку заблаговременно и составить четкий план занятий, выявить проблемные темы.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Белгороде
Фото: 1MI
#Белгород#ЕГЭ
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