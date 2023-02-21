Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Итоги ЕГЭ-2023 требуются при поступлении в вузы. Для успешного окончания школы и получения аттестата достаточно сдать только русский язык и математику. Другие дисциплины выбираются по желанию в неограниченном количестве. Можно сдавать любые предметы, которые требуются для подачи документов в профильную учебную организацию.
Основное преимущество такого типа экзамена в том, что абитуриенты из любых регионов РФ получают равные права на подачу документов и зачисление в вузы. Помимо этого, можно направить свои данные сразу в несколько организаций, если нет уверенности в зачислении на определенную специальность.
Задания первых двух частей экзамена проверяются с использованием компьютера, задания третьей части оценивают независимые специалисты. Это дает возможность максимально объективно оценить результаты ЕГЭ-2023 в Белгороде и других городах РФ.
Перед тем как начать подготовку к написанию выпускных работ, рекомендовано заранее выбрать дополнительные предметы. Для получения хороших результатов лучше начать подготовку в 10-м или начале 11-го класса. Помимо этого, стоит уточнить, какой минимальный балл требуется для поступления в вуз.
Расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде было установлено Приказом от 16.11.2022 № 989/1143:
Для качественной подготовки к ЕГЭ-2023 рекомендуется использовать демонстрационный вариант заданий по всем предметам, который можно найти на сайте ФИПИ.
Воспользоваться резервными днями для написания ЕГЭ-2023 в Белгороде разрешается, если учащийся не смог набрать наименьший требуемый балл по обязательной дисциплине. Также этим временем можно воспользоваться в случаях, когда совпали даты сдачи дополнительных дисциплин, если выпускник не смог прибыть в пункт проведения экзамена или покинул его по уважительной причине.
Резервное расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде:
Отмечается, что в резервные дни сдают экзамен лица, результаты которых были аннулированы, в случае подачи апелляции и ее удовлетворения. Важно, что на экзамены запрещено проносить с собой средства связи — телефоны, планшеты и т. д. Нельзя пользоваться диктофоном и фотоаппаратами, конспектами и справочниками. При нарушении правил проведения аттестации есть риск удаления с экзамена и аннулирования результатов.
Досрочно, то есть ранее основного срока, могут сдать экзамены выпускники, которые полностью освоили учебный план. К аттестации допускаются учащиеся, которые получили разрешение от педсовета образовательной организации.
Расписание ЕГЭ-2023 в Белгороде в досрочный период:
Обычно досрочно сдают ЕГЭ некоторые спортсмены и учащиеся в колледжах, вечерних школах. Такое право предоставляется выпускникам прошлых лет, лицам с ограничениями по здоровью и некоторым другим категориям.
Для написания выпускных работ ЕГЭ-2023 в Белгороде выделено четыре дня. Так, 12 апреля можно сдавать экзамен по географии, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку (устную часть), истории. Спустя двое суток, 14 апреля, выпускники пишут работы по иностранному языку (письменную часть), литературе, физике, обществознанию и биологии.
Что касается обязательных дисциплин, русский язык можно будет написать 17 апреля, а базовую и профильную математику — 19 апреля. Важно, что продолжительность экзаменов составляет не более 3 часов 55 минут.
Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Белгороде досрочно или в резервные дни основного периода аттестации. Отмечается, что для успешной сдачи предметов следует начать подготовку заблаговременно и составить четкий план занятий, выявить проблемные темы.