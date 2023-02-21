Отмечается, что в резервные дни сдают экзамен лица, результаты которых были аннулированы, в случае подачи апелляции и ее удовлетворения. Важно, что на экзамены запрещено проносить с собой средства связи — телефоны, планшеты и т. д. Нельзя пользоваться диктофоном и фотоаппаратами, конспектами и справочниками. При нарушении правил проведения аттестации есть риск удаления с экзамена и аннулирования результатов.