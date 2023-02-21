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Published Сегодня, 14:34

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Updated Сегодня, 14:36

Работающие по ГПХ белгородцы получат право на больничные и декретные выплаты

21 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI
Белгородцы, работающие по временным договорам гражданско-правового характера, смогут получать декретные, больничные и пособия по уходу за ребёнком. В региональном отделении Социального фонда пояснили, что работодатели теперь будут начислять за таких сотрудников страховые взносы.

С 2023 года для работодателей ввели единый порядок уплаты страховых взносов. Теперь белгородцы, работающие или оказывающие услуги по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ), смогут получать больничные, декретный отпуск, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Исключение составляют сотрудники со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход».

Выплаты могут оформить все, кто работает:

  • по ГПД на выполнение работ и оказание услуг;
  • по договорам авторского заказа;
  • по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства;
  • по издательским лицензионным договорам;
  • по лицензионным договорам о предоставлении права на использование произведения науки, литературы и искусства.

«Теперь на выплаты лицам, работающим по договорам ГПХ, заказчик обязан будет начислить страховые взносы в таком же размере, как и на выплаты по трудовым договорам. Это изменение в законодательстве обеспечит большую социальную защищённость белгородцев, которые теперь получат равные меры поддержки вне зависимости от юридических отношений с работодателем», — пояснила управляющий ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.

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#Ольга Аксёнова#Договор ГПХ#Работодатели#Больничные#Декрет#Пособия#Соцфонд#Общество#Белгородская область
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