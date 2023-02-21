Работающие по ГПХ белгородцы получат право на больничные и декретные выплаты

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
С 2023 года для работодателей ввели единый порядок уплаты страховых взносов. Теперь белгородцы, работающие или оказывающие услуги по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ), смогут получать больничные, декретный отпуск, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Исключение составляют сотрудники со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход».
Выплаты могут оформить все, кто работает:
«Теперь на выплаты лицам, работающим по договорам ГПХ, заказчик обязан будет начислить страховые взносы в таком же размере, как и на выплаты по трудовым договорам. Это изменение в законодательстве обеспечит большую социальную защищённость белгородцев, которые теперь получат равные меры поддержки вне зависимости от юридических отношений с работодателем», — пояснила управляющий ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.