Работающие по ГПХ белгородцы получат право на больничные и декретные выплаты

«Теперь на выплаты лицам, работающим по договорам ГПХ, заказчик обязан будет начислить страховые взносы в таком же размере, как и на выплаты по трудовым договорам. Это изменение в законодательстве обеспечит большую социальную защищённость белгородцев, которые теперь получат равные меры поддержки вне зависимости от юридических отношений с работодателем», — пояснила управляющий ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.