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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Путин поблагодарил российских силовиков и военнослужащих во время обращения

21 февраля 2023, 09:42
Фото: скриншот из выступления Владимира Путина
Президент поблагодарил весь российский народ за мужество и отметил военнослужащих, силовиков, добровольцев.

Во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин поблагодарил весь российский народ за мужество и решимость. Отдельно глава государства отметил силовиков, добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР. Благодарность от президента прозвучала и в адрес жён военнослужащих.

Также президент извинился за то, что в своём выступлении не может отметить все подразделения, которые проявили себя. «Когда готовился, написал длинный список всех героических подразделений. Потом вынул из текста — боялся обидеть всех, кого не назову», — отметил президент.

Чуть позже президент РФ попросил почтить минутой молчания погибших военнослужащих.

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