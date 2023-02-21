Путин поблагодарил российских силовиков и военнослужащих во время обращения

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин поблагодарил весь российский народ за мужество и решимость. Отдельно глава государства отметил силовиков, добровольцев и бойцов из ЛНР и ДНР. Благодарность от президента прозвучала и в адрес жён военнослужащих.
Также президент извинился за то, что в своём выступлении не может отметить все подразделения, которые проявили себя. «Когда готовился, написал длинный список всех героических подразделений. Потом вынул из текста — боялся обидеть всех, кого не назову», — отметил президент.
Чуть позже президент РФ попросил почтить минутой молчания погибших военнослужащих.